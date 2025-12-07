pluie modérée
Une retraitée meurt dans un incendie à Sierre

La police cantonale a
Quatre autres personnes ont été transportées à l'hôpital samedi dans la nuit.
Une septuagénaire est décédée dans l'incendie de son appartement samedi vers 03h00 à Sierre (VS). Les résidents de l'immeuble ont été évacués par mesure de sécurité. Quatre personnes ont été transportées à l’hôpital pour des contrôles préventifs.

Une Romande retrouvée inconsciente dans un incendie, deux chiens morts

La victime est une Suissesse de 76 ans, annonce dimanche la police cantonale valaisanne. Le Ministère public a ouvert une instruction afin de déterminer les circonstances exactes de l'incendie. (ats)

