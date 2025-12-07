Une retraitée meurt dans un incendie à Sierre
Quatre autres personnes ont été transportées à l'hôpital samedi dans la nuit.
Une septuagénaire est décédée dans l'incendie de son appartement samedi vers 03h00 à Sierre (VS). Les résidents de l'immeuble ont été évacués par mesure de sécurité. Quatre personnes ont été transportées à l’hôpital pour des contrôles préventifs.
La victime est une Suissesse de 76 ans, annonce dimanche la police cantonale valaisanne. Le Ministère public a ouvert une instruction afin de déterminer les circonstances exactes de l'incendie. (ats)
Plus d'articles sur l'armée suisse
Deux bateaux de l’armée suisse se sont rentrés dedans sur le Léman
Réduire les F-35? «Une soumission déplorable aux Etats-Unis»
de Alexandre Cudré
Le chef de l'armement se «sent impuissant» face au retard de la Suisse
de Benjamin Rosch
Microsoft pose un problème à l'armée suisse
de Daniel Schurter
Pourquoi le recrutement des Norvégiennes contredit le Conseil fédéral
de Alexandre Cudré