Ce détail du bus a eu un impact majeur dans le drame

Le car postal dans lequel six personnes ont perdu la vie à Chiètres ne disposait que de deux portes. Ce qui, sur les lignes interurbaines, est gage de confort et de sécurité pourrait bien s'être retourné contre les passagers.

Le car postal entièrement détruit par les flammes vendredi après-midi à Chiètres, dans le canton de Fribourg, est un bus de la marque Setra, modèle S 415 NF. C'est ce que nous indique Benjamin Küchler, porte-parole médias de CarPostal.

Ce qu'il confirme également: le modèle en question, dans lequel six personnes ont trouvé la mort, disposait de deux portes. L'une à l'avant, côté cabine de conduite. L'autre au milieu. Le Setra S 415 NF existe aussi en version trois portes, auquel cas une porte supplémentaire se trouve en queue de bus.

Le modèle Setra S 415 NF: il ne reste plus que quatre bus de ce type en circulation dans toute la Suisse. Image: Instagram / marc_photographe

Un bus pensé pour le confort et la sécurité

Fred Krummenacher, fondateur de l'association «Tütato Classico», qui entretient avec soin un ancien car postal Saurer, nous explique:

«Qu'un bus soit équipé de deux ou de trois portes dépend toujours du domaine d'utilisation.»

Les bus à trois portes sont surtout utilisés comme bus urbains, poursuit Krummenacher: «Là, il s'agit de permettre un échange de passagers aussi rapide que possible.»

Les bus interurbains, en revanche, n'ont souvent que deux portes, car sur ces lignes les passagers voyagent plus longtemps et le bus roule à vitesse plus élevée. Krummenacher précise:

«Pour ces bus, il est plus important d'avoir le plus grand nombre possible de places assises. Davantage de places assises offrent alors plus de confort et plus de sécurité.»

Voici à quoi ressemble le Setra S 415 NF à trois portes. Image: Daimler Trucks

C'est d'ailleurs ainsi que le constructeur Setra définit lui-même ses cars interurbains: des véhicules destinés au transport de passagers principalement assis. Pourtant, Setra commercialise le S 415 NF comme un bus urbain, qu'il soit en version deux ou trois portes.

Lors de la conférence de presse de mercredi après-midi, les enquêteurs n'ont fourni aucune indication sur l'endroit où se trouvait dans le bus le Suisse de 60 ans qui s'est immolé par le feu. Des enregistrements vidéo semblent toutefois indiquer que l'incendie s'est propagé depuis le milieu du car.

Si l'homme s'est effectivement enflammé au milieu du bus, les voies d'évacuation des passagers situés dans la partie arrière auraient été coupées, précisément parce qu'il n'y a pas de portes à l'arrière. Krummenacher lâche:

«Ils n'ont eu aucune chance»

Philippe Allain, commandant de la police cantonale fribourgeoise, s'est montré réservé lors de la conférence de presse mercredi après-midi. Image: keystone

Aucun défaut relevé

Le car Setra calciné était en service pour CarPostal depuis mai 2011. A l'échelle nationale, seuls cinq bus de ce type étaient encore en service jusqu'à mardi. Parmi eux figuraient aussi bien des véhicules à trois portes qu'à deux portes.

Le dernier contrôle technique, lors duquel les dispositifs de sécurité et la protection incendie ont également été vérifiés, a eu lieu le 1er mai 2025. Rien n'indique qu'il y ait eu des défauts de sécurité sur le bus.

Johannes Hübner, responsable de la sécurité de l'Association internationale du tourisme en autocar, le confirme également. Les bus Setra sont depuis toujours considérés comme des véhicules particulièrement sûrs, et ce modèle en particulier. Hübner ajoute:

«Ce type de bus est un véhicule particulièrement sûr, équipé en grande partie de matériaux ignifuges.»

La souffrance des habitants de Chiètres était immense mercredi après-midi. Image: keystone

Ainsi, les bus sont équipés de portes pouvant également s'ouvrir manuellement. Des marteaux d'urgence facilement accessibles sont disposés aux vitres. Les bus Setra possèdent des trappes de toit. S'y ajoutent des extincteurs et des systèmes d'extinction dans le compartiment moteur. Ces derniers sont facultatifs, précise Hübner avant d'ajouter:

«L'expérience montre que, lors de la majorité des incendies de bus, un délai d'évacuation d'au moins deux minutes est disponible.»

Dans le cas présent, où un accélérateur d'incendie, vraisemblablement de l'essence, a provoqué une chaleur et des flammes instantanées, ce délai n'a pas pu être mis à profit. Hübner souligne:

«Le type et la conception du véhicule n'ont rien à voir avec le développement de l'incendie»

Setra appartient à l'entreprise allemande Daimler Trucks, qui fabrique également les bus Mercedes. Daimler commercialise ses bus Setra dans son segment premium. Le Setra S 415 NF a été élu Bus de l'année 2019 par des revues spécialisées européennes.