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Crans-Montana: l'ambassadeur italien s'en va

Der Italienische Botschafter fuer die Schweiz und Liechtenstein, Gian Lorenzo Cornado, posiert zum Portrait, am Dienstag, 5. Mai 2026 in der italienischen Residenz in Bern. (KEYSTONE/Alessandro della ...
Gian Lorenzo Cornado quittera son poste le 29 juin prochain.Keystone

Crans-Montana: l'ambassadeur italien s'en va

Gian Lorenzo Cornado, ambassadeur d'Italie à Berne partira à la retraite cet été. Il s'était montré particulièrement critique envers la Suisse dans sa gestion du drame du Constellation.
13.05.2026, 13:5413.05.2026, 13:54

L'ambassadeur italien en Suisse Gian Lorenzo Cornado quittera son poste le 29 juin. Le diplomate, qui s'est montré très offensif face à la gestion de l'incendie de Crans-Montana par les autorités suisses et valaisannes, partira à la retraite au début de l'été.

Cornado est ambassadeur d'Italie à Berne depuis septembre 2023. Il avait auparavant représenté son pays auprès des Nations unies et des organisations internationales à Genève de 2018 à 2023.

«L'Italie ne paiera jamais les factures» de Crans-Montana

Durant ses précédentes affectations, il avait été ambassadeur au Canada et chef de cabinet des ministres des affaires étrangères Giulio Terzi di Sant'Agata et Angelino Alfano.

Il avait été rappelé à Rome

Son mandat à Berne a été marqué par l'incendie de Crans-Montana le 1er janvier. Quelques heures à peine après le drame, il s'était rendu dans la station valaisanne et s'était entretenu avec le président du Conseil d'Etat valaisan Mathias Reynard.

Ses critiques récurrentes sur la procédure ont toutefois passablement tendu les relations entre la Suisse et l'Italie. Le 24 janvier, les autorités transalpines l'avaient par ailleurs rappelé à Rome pour marquer leur désapprobation sur l'enquête menée par les autorités valaisannes sur l'incendie. Il n'était revenu à Berne que début avril. (jzs/ats)

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