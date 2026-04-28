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Crans-Montana: l'ambassadeur italien critique la Suisse

Gian Lorenzo Cornado, l&#039;ambassadeur d&#039;Italie en Suisse, pose apres une rencontre avec les autorites du Valais suite au drame de Crans-Montana le vendredi 24 avril 2026 a Martigny. (KEYSTONE/ ...
Gian Lorenzo Cornado, ambassadeur d'Italie en SuisseKeystone

«L'Italie ne paiera jamais les factures» de Crans-Montana

L'ambassadeur d'Italie en Suisse Gian Lorenzo Cornado fustige l'envoi de factures à des victimes italiennes pour des soins en Valais. La Suisse porte une «responsabilité morale écrasante» dans l'incendie, rappelle-t-il.
28.04.2026, 06:1728.04.2026, 06:22

«L'Italie ne paiera jamais [les] factures» des victimes de l'incendie de Crans-Montana (VS), a répété mardi sur Retequattro l'ambassadeur d'Italie en Suisse, Gian Lorenzo Cornado. Selon un règlement européen, elles sont prises en charge par leur assureur maladie.

«Nous paierons la facture des deux Suisses hospitalisés à [l'hôpital] Niguarda [à Milan], parce que l'Italie sauve des vies gratuitement», a-t-il ajouté dans l'émission Quarta Repubblica, des propos relayés par l'agence de presse askanews. Mais les factures envoyées au ministère italien de la santé par la Suisse, «nous ne les paierons pas: c'est une certitude, et les familles non plus, bien sûr», a-t-il poursuivi.

Crans-Montana: l'Italie s'insurge contre la «bureaucratie» suisse

La première ministre italienne Giorgia Meloni avait qualifié vendredi la demande d'«ignoble», affirmant que l'Italie ne les réglerait pas.

120 000 francs pour un jour

La facture de l'hospitalisation à Sion de quatre jeunes italiens «pour un seul jour» s'élève à plus de 120 000 francs, a relevé l'ambassadeur d'Italie. Ces frais sont ensuite reversés au ministère italien de la santé via le mécanisme prévu par les règlements européens, a-t-il ajouté.

La Suisse doit renoncer à demander à l'Italie le remboursement, car elle porte une «responsabilité morale écrasante» dans l'incendie du bar Le Constellation la nuit du Nouvel An, qui a fait 41 morts et 115 blessés, estime le diplomate. «On ne peut pas traiter le massacre de Crans-Montana comme un accident de voiture», note-t-il, pointant le non-respect des lois anti-incendie et à l'absence de contrôles.

Crans-Montana: des factures de l'hôpital de Sion énervent en Italie

Selon lui, il existe une solution permettant aux deux Etats de renoncer réciproquement aux demandes de remboursement: l'article 35 du règlement européen 883 de 2004. «L'Italie est déjà prête à le faire, car elle ne demandera pas un euro pour les mois de soins des deux jeunes Suisses de [Niguarda]. C'est ce que doit faire la Suisse. C'est une question d'éthique. C'est une question de réciprocité». (jzs/ats)

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