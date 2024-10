Le détenu «le plus célèbre de Suisse» fête sa libération avec un selfie

La longue, riche et trépidante histoire judiciaire de Brian Keller connait un nouveau chapitre. Libéré de sa détention provisoire, l'influenceur connu sous le nom de «Carlos» s'est vu imposer des restrictions quant à son utilisation des médias sociaux.

Michael Graber / ch media

Plus de «Suisse»

Quoi d'autre qu'un selfie dans le miroir pour saluer sa liberté? Le «détenu le plus connu de Suisse» renoue avec son statut «d'ex-détenu le plus connu». Comme l'a confirmé le ministère public zurichois sur demande de CH Media, Brian Keller a été libéré mardi de sa détention provisoire. Les autorités n'ont pas fourni d'autres détails.

Quoi de plus approprié image: capture d'écran Instagram

Brian Keller s'était fait connaître en 2013 par un documentaire de la SRF sous le pseudonyme de «Carlos». Le jeune homme, alors âgé de dix-sept ans, avait été condamné pour différents délits.

Après la diffusion du film, le placement spécial mis en place pour lui a fait l'objet de critiques et a finalement été interrompu. Brian Keller a passé sept ans et demi en prison pour coups et blessures et autres délits, dont une partie en isolement.

Expulsé d'Allemagne

Ce n'est qu'en novembre dernier que le jeune homme a été libéré de prison. Cinq mois plus tard, il a de nouveau été placé en détention provisoire après une agression contre un TikToker avec lequel il s'était auparavant livré à un duel de menaces sur les médias sociaux. Il a été libéré en juillet. Mais en août, il a de nouveau été arrêté. En Allemagne, cette fois-ci.

Les autorités zurichoises le recherchaient pour avoir tenté d'inciter à des lésions corporelles graves et pour avoir menacé une autre personne. Brian Keller a été extradé en septembre.

S'il est à présent en liberté, celle-ci reste soumise à des «conditions», comme l'écrit le ministère public zurichois. «Les conditions comprennent une thérapie psychologique, un accompagnement socio-pédagogique, une interdiction de contact et de périmètre avec l'adversaire mentionné», est-il précisé. En outre, des «restrictions étendues dans l'utilisation des médias sociaux» lui ont été imposées.

(traduit et adapté de l'allemand par mbr)