Les Suisses devront (à nouveau) voter sur l'identité électronique

Pour le deuxième référendum, les Amis de la Constitution, Aufrecht Schweiz, le Parti pirate et l'association Référendum e-ID 2.0 ont été rejoints par les jeunes UDC et l'UDF. Mais le mouvement Massvoll a exigé jeudi de la Chancellerie fédérale qu'elle lui rende immédiatement les signatures récoltées de son côté.

Le Conseil fédéral est revenu à la charge. Gratuite et facultative, la nouvelle e-ID doit permettre de demander sur Internet un extrait du casier judiciaire, un permis de conduire ou prouver son âge lors de l'achat d'alcool. Et elle sera en mains publiques.

Un premier projet a été balayé dans les urnes en 2021. La question de la protection des données personnelles et la gestion de l'identité électronique par des privés avaient fait pencher la balance, suite à un référendum lancé par des organisations actives dans le numérique, soutenues par la gauche et le Parti pirate.

Il déplore aussi une dépendance vis-à-vis des groupes technologiques et le risque d'une surveillance numérique. Selon les référendaires, les droits fondamentaux sont en danger. L'e-ID pourrait servir de base à un système de crédit social et rendre l'accès aux services dépendant du comportement. De plus, elle serait discriminatoire, car certains services ne seraient alors accessibles qu'avec un e-ID.

Le chef lausannois le plus sexy d'Instagram collabore avec Globus

Cedrik Lorenzen, le chef d'origine lausannoise qui a l'art de pétrir la pâte à brioche avec autant d'amour qu'une belle paire de fesses rebondies, pour le plus grand plaisir de ses 4,7 millions d'abonnés sur Instagram, a collaboré avec Globus à l'occasion des fêtes de Pâques.

Diabétiques et puritains s'abstenir, car c'est d'une petite bombe d'amour, de muscles et de gourmandise dont nous allons parler aujourd'hui. Cedrik Lorenzen, créateur de contenus et grand passionné de cuisine d'origine lausannoise et australienne, véritable vedette du foodporn sur les réseaux sociaux, ne s'est pas rendu célèbre pour faire dans la dentelle.