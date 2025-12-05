en partie ensoleillé
Intelligence artificielle

Voici à quel point l'IA s'est répandue en Suisse

En Suisse, Les plus jeunes sont les plus friands d’applications d’IA générative (image d&#039;illustration)
En Suisse, les plus jeunes sont les plus friands d’applications d’IA générative (image d'illustration).Image: Shutterstock

Plus de deux Suisses sur cinq utilisent l'intelligence artificielle, révèle une enquête de l'OFS. Ce sont les jeunes qui en sont particulièrement friands.
05.12.2025, 16:3705.12.2025, 16:37

Plus de deux personnes sur cinq utilisent l'intelligence artificielle (IA) pour créer des contenus, des textes ou des images, selon l'Office fédéral de la statistique (OFS). Dans le même temps, la population fait face à une exposition croissante à la désinformation, aux discours de haine et aux arnaques en ligne.

Au printemps 2025, 43% de la population suisse âgée de 15 à 88 ans indique avoir utilisé une application d'IA générative, c'est-à-dire qui crée du contenu à partir d'une requête, que ce soit sous forme de textes, d'images ou de sons, par exemple, indique vendredi l'OFS dans un communiqué.

ChatGPT préparerait un changement «dérangeant» pour les utilisateurs

Les plus jeunes sont les plus friands d’applications d’IA générative: 79% des 15-24 ans les utilisent. Cette proportion tombe à 66% pour les 25-34 ans et diminue avec l'âge (28% pour les 55-64 ans).

L'usage de l'IA générative n'est pas seulement répandu, il est aussi fréquent, selon l'OFS. Parmi les personnes interrogées, 36% utilisent ces outils quotidiennement et 34% au moins une fois par semaine. Dans le cadre de l’enseignement formel (à l’école ou à l’Université), 75% des étudiants font appel à l'IA générative.

Montée des problèmes de sécurité

Les résultats de la dernière enquête de l'OFS montrent également une forte progression de la désinformation. En 2025, 58% de la population déclare avoir été exposée à des contenus en ligne qui leur paraissaient faux ou douteux, contre 45% en 2021.

Cette évolution s'accompagne d'une montée des problèmes de sécurité. Pas moins de 61% des personnes sondées ont reçu des messages frauduleux au cours des trois derniers mois, contre 51% en 2023.

Pourquoi les escrocs continuent de dépouiller si facilement les Suisses

Les données révèlent aussi une augmentation des discours de haine en ligne. En 2025, 42% de la population déclare avoir vu sur Internet des contenus hostiles ou dégradants envers des groupes ou des individus. Les jeunes de moins de 30 ans et les utilisateurs de réseaux sociaux sont les plus nombreux à voir de tels contenus. (jzs/ats)

Vaud: un mineur sur deux a pu acheter de l'alcool
Les banques Raiffeisen et Migros boudent une fonctionnalité appréciée
D'où vient la neige de cette piste de luge à Lausanne?
Le nouvel horaire CFF arrive: voici ce que ça change en Romandie
Ce radar romand flashe tellement qu'il inquiète des élus
2
Pourquoi le saumon est toujours en action chez Migros et Coop
