Intempéries dans les Grisons: des réparations à 74 millions

La remise en état du Val Mesolcina, ravagé par des laves torrentielles et des coulées de boue, va coûter une fortune. Et le prix pourrait encore augmenter.

Les coûts de réparation des importants dégâts causés par les intempéries de juin dans le Val Mesolcina (GR) devraient s'élever à 74 millions de francs. Routes, infrastructures, terres agricoles, bâtiments, centrales hydroélectriques et ouvrages de protection doivent être remis en état.

Le Val Mesolcina compte sur des contributions fédérales, cantonales et de l'assurance immobilière pour couvrir une partie des frais, ont indiqué jeudi les responsables de la région lors d'une conférence de presse à Roveredo (GR). Les communes de la vallée veulent financer elles-mêmes 9,2 millions de francs.

Les autorités régionales comptent sur une contribution de la Confédération de 9,8 millions de francs. S'y ajoute une contribution séparée de 16,9 millions de francs de l'Office fédéral des routes. De la part du canton, le Val Mesolcina attend 14,3 millions. La part de l'assurance immobilière est estimée à 12,4 millions et celle de tiers à 11,5 millions.

Il s'agit d'une première estimation officielle, a souligné Luca Plozza, responsable du projet d'assainissement . Les coûts pourraient encore augmenter, car aucun chiffre n'est encore disponible pour le site de Sorte.

Terres agricoles dévastées

«Il y a beaucoup à faire», a déclaré Philippe Sundermann, représentant du groupe de coordination régional. Il faut remettre en état les routes, les infrastructures, des terres agricoles, des bâtiments et des centrales hydroélectriques. Des ouvrages de protection contre les dangers naturels doivent être réparés et éventuellement agrandis.

Des travaux sont déjà en cours ou terminés pour les ouvrages de protection. Sur un total de 35 projets des communes et du canton, 22 sont terminés. Plus de la moitié des 60 hectares de terres agricoles dévastées, plus de la moitié sont à nouveau exploitables. L'autre moitié devrait être remise en état d'ici au mois de juin.

La centrale hydroélectrique de Grono ne sera pas remise en service avant la fin du mois d'avril. «Pendant un an, nous n'avons pratiquement pas produit d'électricité, ce qui a des répercussions sur les communes qui perdent des revenus considérables», a expliqué Decio Cavallini, membre du groupe de coordination régionale.

«Carte des dangers»

Le groupe a chargé un bureau spécialisé externe d'évaluer les différentes variantes de futurs ouvrages de protection. «Lorsque la carte des dangers sera disponible l'année prochaine, nous aurons déjà des options praticables et nous gagnerons certainement plusieurs mois», a souligné Moreno Monticelli, responsable du groupe.

Les orages très violents du 21 juin dans le Val Mesolcina ont provoqué des laves torrentielles et des coulées de boue. Deux personnes sont mortes et une est toujours portée disparue. Cinq maisons ont été détruites et de nombreuses autres endommagées. La route nationale A13 et la route cantonale ont été totalement ou partiellement coupées pendant plusieurs jours. (ats)