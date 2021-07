Suisse

L'avion F-35 que la Suisse a choisi compte 41 pannes aux Etats-Unis



Image: Keystone

L'avion F-35 que la Suisse a choisi compte 41 pannes aux Etats-Unis

L'armée de l'air américaine continue d'être confrontée à d'énormes problèmes avec les F-35: une quarantaine d'avions sont immobilisés en raison de pannes de moteur. Le point sur les conséquences de l'achat de F-35 prévu par la Suisse, avec un expert en aviation.

Le Lockheed Martin F-35 Lightning reste l'enfant à problèmes de l'US Air Force. Sur les 283 avions F-35A livrés par l'armée de l'air américaine, 41 sont actuellement cloués au sol, car leurs moteurs ne fonctionnent pas. Cela signifie qu'un avion de chasse sur six est cloué au sol. Ces chiffres, qui interrogent, ont été présentés par le lieutenant général Eric T. Fick, responsable du programme F-35, aux membres de la Chambre des représentants américaine il y a quelques jours, comme le rapporte military.com.

Image: Keystone

Cette mauvaise nouvelle en provenance des Etats-Unis arrive à un moment inopportun pour la ministre de la défense Viola Amherd. C'est que le Conseil fédéral a récemment décidé d'acquérir 36 F-35A. Ceux-ci seront livrés à partir de 2027 au plus tôt – si l'initiative du GSsA sur les avions de combat ne provoque pas le crash du F-35 «suisse».

Image: Shutterstock

Les dernières déficiences ne concernent pas l'avion lui-même. Ils concernent le turboréacteurs à double flux F135 développé par Pratt & Whitney spécialement pour le F-35. Ce moteur à réaction est désormais considéré comme un goulot d'étranglement dans le programme F-35, provoquant des blocages et des pannes de maintenance.

Le problème ne semble toujours pas maîtrisé. La maintenance prend beaucoup plus de temps que prévu. En outre, selon le rapport, la protection thermique des pales d'hélices du moteur principal s'épuise trop rapidement, ce qui entraîne des cycles de maintenance plus courts et des réparations plus fréquentes.

L'impact sur la Suisse «à relativiser»

Le premier vol du F-35 Lightning a eu lieu en 2006, et l'avion de combat est certifié pour les opérations depuis 2016. Cinq ans plus tard, le programme est ainsi toujours aux prises avec des problèmes de moteur.

Quelles sont les conséquences pour le programme suisse d'avions de combat? Selon Hansjörg Bürgi, expert suisse en aviation, celles-ci sont à relativiser:

«Le F-35 est un avion de combat de dernière génération. Les problèmes initiaux, tels que les problèmes de moteur, font tout simplement partie intégrante du développement des nouveaux avions.»

Celui qui est aussi rédacteur en chef de Skynews.ch évoque, par exemple, le nouveau développement du Boeing 787 Dreamliner civil ou de l'Airbus A380, qui a connu des problèmes pendant des années.

Si tout se passe comme prévu, la Suisse recevra le premier F-35A en 2027. Pour Hansjörg Bürgi, les retards éventuels dus à l'initiative sur les avions de combat ont au moins un avantage: les problèmes de démarrage seront peut-être tous résolus d'ici là. «Je suis convaincu que le F-35 sera pleinement opérationnel d'ici la fin de la décennie», avance l'expert en aviation.

Annulation du salon de l'aviation

Le constructeur Pratt & Whitney fait tout son possible pour que les 41 avions immobilisés au sol puissent redécoller le plus rapidement possible. Un porte-parole de la société a déclaré qu'elle avait réalisé des progrès considérables dans la réduction des durées de réparation des moteurs au cours des derniers mois et qu'elle était en bonne voie pour produire deux fois plus de moteurs d'avion en 2021 qu'en 2020. Pratt & Whitney a également déjà mis en œuvre une modification matérielle des hélices de moteur qui sera intégrée dans les moteurs nouvellement produits et ceux en cours de maintenance.

Quoi qu'il en soit, les pannes de moteur provoquent grimaces et grincements de dents chez les amateurs d'aviation. Conséquence directe de la pénurie de moteurs, l'USAF a décidé de réduire le nombre d'apparitions du F-35 dans les meetings aériens. Cela permet de garantir la disponibilité des avions sont lors des missions et de l'entraînement au vol.

Adapté de l'allemand par jof, le texte original ici.

