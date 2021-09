Suisse

La semaine de watson en 9 histoires, c'est par ici 👋

L'étau qui se resserre sur les non-vaccinés, un appel au boycott de Top Chef, Morges qui perd sa tranquillité, le retour de la rentrée, un quizz sur les talibans et des Suisses qui ne veulent pas se tuer à la tùche. Voici le meilleur de la semaine.

La médaille de la pitié, trÚs peu pour eux!

Vous ne l'avez sans doute pas remarquĂ©, mais les Jeux paralympiques se dĂ©roulent en ce moment mĂȘme Ă Tokyo. Dans l'indiffĂ©rence gĂ©nĂ©rale. Et il n'y a aucune raison de culpabiliser, selon GĂ©rald MĂ©troz, ancien champion de tennis en fauteuil. «Pourquoi les gens voudraient-ils nous ressembler? Pourquoi voudraient-ils imiter des personnes comme nous?», s'interroge-t-il dans une interview aussi franche que rafraĂźchissante.

Morges , son lac, son festival du livre et ses morts

On connaissait Morges pour son bord du lac et son festival du Livre sur les quais. Mais voilà que la bourgade vaudoise s'est trouvé une nouvelle spécialité: les morts violentes prÚs de la gare. Deux en moins d'un an. Que se passe-t-il dans cette ville habituellement si tranquille? Antoine est parti se renseigner.



L'occasion de rappeler que les forces de l'ordre helvĂ©tiques n'ont fait usage d’une arme Ă feu qu'Ă douze reprises en 2020. Quand est-ce que cela se justifie? Les rĂ©ponses de Jean-Christophe Sauterel, porte-parole de la police cantonale vaudoise.

Mesures anti-Covid:

il y a aiguille sous roche

En Suisse, la vaccination contre le Covid n'est pas obligatoire et ne le sera sans doute jamais. Mais face à une couverture vaccinale à la ramasse les autorités multiplient les mesures pour inciter (indirectement) les réticents à passer par la case piqure. Guillaume les a listés pour vous.

Faut-il piquer

les footballeurs?

Personne n'Ă©chappe au dĂ©bat sur la vaccination. Pas mĂȘme les footballeurs. Non-vaccinĂ©, Granit Xhaka a Ă©tĂ© testĂ© positif et ratera les deux prochains matchs, cruciaux pour la Nati. De quoi faire grincer quelques dents et susciter des rĂ©flexions:

«Si je le pouvais, j’imposerais la vaccination aux joueurs de Xamax», assure Jean-François Collet, prĂ©sident du club neuchĂątelois.

Oubliez Top Chef, regardez plutĂŽt Copin comme Cochon

Top Chef va perdre l'un de ses jurĂ©s mythiques et c'en est trop pour Marie. Elle a dĂ©cidĂ© de taper du poing sur la table! DĂ©jĂ que la saison prĂ©cĂ©dente Ă©tait «claquĂ©e au sol», cette fois-ci il n'y a plus Ă Ă©mincer le poulet en quatre: il est temps de boycotter l'Ă©mission de M6đŸ˜€-

Et puisqu'on parle de Marie, autant vous prévenir, ELLE est de retour...

La rentrée, c'est nul,

mais tellement rassurant

Il n'y a pas que Marie qui fait sa rentrĂ©e, ces derniers jours, c’était reprise pour tout le monde (ou presque)! De quoi faire rĂ©flĂ©chir Margaux qui, bien qu'Ă©nervĂ©e par le concept a rĂ©ussi Ă lui trouver quelques points positifs. Spoiler: ce ne sont pas les parents qui postent des photos du petit Thibault avec son nouveau cartable sur Insta...

Cherche volontaires pour boulot pénible et mal payé

Oh surprise, si vous offrez un mauvais salaire pour un job pénible avec des horaires compliqués, les candidats ne se bousculent pas... Infirmiers, maçons, chauffeurs poids-lourds, serveurs, ces derniÚres semaines les pénuries de personnel se multiplient. Si le constat paraßt logique, il est pourtant inquiétant: ces emplois sont souvent essentiels pour notre société. Alors, comment les revaloriser?

Valse de scandales dans la danse romande

Ces derniers mois, la danse romande a été secouées par plusieurs scandales d'abus ou de harcÚlement sexuel. Cet univers serait-il propice à ce type de dérives? Agathe a posé la question au sociologue Pierre-Emmanuel Sorignet. Celui qui a été danseur durant plus de quinze ans décrypte, pour watson, les codes de ce monde particuliÚrement hiérarchisé.

Taliban ou GI? ÉlĂ©mentaire, mon cher Watson

Soyons francs, chez waton on adore les quizz bizarres oĂč on vous demande quelle saucisse ou quelle bouĂ©e vous ĂȘtes. Mais lĂ , mĂȘme nous on est obligĂ©s de reconnaĂźtre que celui-ci sort de nulle part. Saurez-vous faire la diffĂ©rence entre un soldat amĂ©ricain et un taliban? Vous verrez, ce n'est pas si facile.

Il faut dire que les Américains ont joué au PÚre Noël avec leurs ennemis et qu'ils leur ont laissé un sacré arsenal en quittant l'Afghanistan. Alberto est allé fouiller dans la hotte aux trésors.

