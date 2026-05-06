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Urgence: un vol de Swiss contraint d'atterrir au Kazakhstan

Un pilote de Swiss victime d’une urgence en plein vol: avion détourné

Un Airbus A340-300 de Swiss reliant Séoul à Zurich a dû atterrir en urgence à Almaty après un problème médical touchant le pilote.
Un Airbus A340-300 de Swiss (ici une image d'illustration) a dû atterrir en urgence à Almaty.Image: swiss
Trois médecins présents à bord ont assisté un pilote victime d’une urgence médicale sur un vol Swiss contraint d'atterrir au Kazakhstan.
06.05.2026, 11:2606.05.2026, 11:26

Mercredi, un vol de la compagnie Swiss reliant Séoul à Zurich a dû effectuer un atterrissage non programmé à Almaty au Kazakhstan Une urgence médiale concernant le pilote était nécessaire, indique Swiss confirmant une info de 20 minutes.

Trois médecins se trouvant à bord ont pu lui apporter une assistance médicale, ajoute la compagnie aérienne dans un communiqué. «L’équipage a également décidé, sur recommandation des médecins, de dérouter le vol vers Almaty afin que le pilote puisse recevoir rapidement les soins médicaux nécessaires».

Selon son communiqué, l'entreprise regrette les désagréments causés aux passagers. Selon elle, 227 passagers et 14 membres d’équipage se trouvaient à bord du vol LX123. (jah/ats)

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