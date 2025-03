Franco (à gauche) avec un autre sympathisant de l'Etat islamique de Winthertour, dans la mosquée de Neuhausen (canton de Schaffhouse), en 2021. image: zvg

Embrigadé par l'Etat islamique, ce jeune Suisse raconte

Trois jeunes hommes ont diffusé de la propagande de Daech depuis Winterthour (ZH). Au moins l'un d'entre eux s'est déradicalisé depuis, après un long séjour en prison. Son épopée a duré plus de quatre ans. Procès le 17 mars au Tribunal pénal fédéral de Bellinzone.

Kurt Pelda / ch media

Qu'est-ce qui pousse un jeune Suisse à sympathiser avec l'Etat islamique? Dans le cas de Franco* (prénom modifié), c'était avant tout le fait d'avoir la reconnaissance de personnes partageant les mêmes idées et le sentiment d'appartenir à un groupe.

Après deux ans de détention préventive et neuf mois de liberté surveillée, il confie:

«Ma principale motivation, c'était clairement d'être reconnu dans le milieu»

Le jeune homme de Winterthur (ZH), aujourd'hui âgé de 22 ans, tente de prendre un nouveau départ. Il estime que son manager de prévention – c'est ainsi qu'il appelle son assistant social –, en plus de sa petite amie et de la famille du côté de sa mère lui sont d'une grande aide.

Un micro a conduit à l'arrestation

Franco est intelligent, mais il souffre d'un trouble du spectre autistique diagnostiqué. Nous nous sommes rencontrés fin 2020, alors que je me trouvais devant son minuscule appartement, un logement social. La porte abîmée n'avait été que sommairement réparée avec du ruban adhésif vert – le tout après une descente de police. Ma visite inopinée avait surpris le converti, mais il s'est peu à peu laissé aller à la discussion.

Etonnamment, le jeune homme a commencé à parler ouvertement de son idéologie, qui est celle de l'EI. Il avait des tics et un comportement qui semblait maladif. Il avait un côté timide et parlait de manière confuse. Cela lui avait valu de se faire harceler à l'école. Après avoir grandi en Suisse orientale, il est arrivé dans la région de Zurich suite à la séparation de ses parents. Il a commencé à s'intéresser à l'islam et s'est finalement radicalisé dans une salle de prière clandestine de la Winthertour. Un jeune ayant tout juste intégré les rangs de l'EI en Syrie a à ce moment précis joué un rôle capital.

Depuis notre rencontre devant la porte abîmée de Franco, on a gardé contact. Avant son arrestation, les services sociaux de Winterthour ont voulu l'embaucher comme auxiliaire dans un jardin d'enfants en forêt. Sa réaction, à l'époque:

«Laisserais-tu vraiment un type comme moi s'occuper d'enfants?» Franco

Un micro placé par la police dans l'appartement de Franco lui a permis de l'arrêter, ainsi qu'à son complice présumé Enrico* (prénom modifié). Les autorités ont, par ailleurs, trouvé du matériel compromettant, en Allemagne, sur le téléphone d'un terroriste condamné. Cet homme échangeait souvent avec les deux Zurichois. Il a même séjourné pendant un mois dans le studio de Franco.

La religion pour fuir les problèmes

Franco voit désormais avec recul la période où il était membre du groupe terroriste:

«Psychologiquement, j'allais très mal du fait de mon isolement, j'étais de plus en plus seul. Je n'en avais rien à foutre de moi-même et je fuyais mes problèmes» Franco

Franco n'a cependant noué aucune amitié véritable avec ses coreligionnaires. «Là-bas, personne ne s'intéressait à ce que je vivais.»

Franco dans la cafétéria de la mosquée de Neuhausen, en 2021. image: zvg

L'Etat islamique inculque à ses adeptes que l'ici-bas ne joue un rôle que dans la mesure où il permet d'engranger des bons ou des mauvais points pour l'au-delà. Le scénario se répète inlassablement: les rabatteurs islamistes instrumentalisent les problèmes des adolescents et des personnes psychiquement fragiles. Objectif: les séparer de leur environnement et de leur famille – avant de mieux les endoctriner. En se tournant vers Allah, tous les problèmes terrestres deviennent tout à coup insignifiants.

Il aurait été nommé chef

Le Ministère public de la Confédération reproche à Franco et à son acolyte Enrico, 29 ans, non seulement d'avoir nourri des sympathies pour l'EI, mais aussi d'avoir été des membres à part entière de l'organisation terroriste. Le jour de son arrestation, Franco aurait même été nommé chef d'une unité du groupe terroriste. Composée d'une poignée d'hommes, elle aurait eu pour mission de mener un «djihad médiatique» dans les régions germanophones. Toutefois, toutes ces accusations doivent encore être prouvées devant la justice.

La police a intercepté des messages sur des canaux Telegram exploités par Franco, Enrico et un troisième habitant de Winterthour. Tous construits sur le même modèle: des messages en arabe de l'EI traduits en allemand, et généralement à propos de succès militaires ou d'exécutions de dissidents. Comme sur tous les canaux alimentés par les jeunes hommes, il n'y avait que très peu d'abonnés, 376 tout au plus. Aucun indice ne prouve la planification d'éventuels attentats terroristes.

Le bitcoin pour soutenir l'EI?

Le Ministère public de la Confédération accuse, en outre, Enrico et Franco d'avoir récolté des dons et de les avoir utilisés pour acheter des bitcoins d'une valeur de près de 13 000 francs aux distributeurs de billets des CFF. Ils auraient ensuite été transférés vers plusieurs adresses. Pour savoir où l'argent atterrissait, les autorités ont dû demander l'aide de leurs collègues américains. C'est de là qu'est venue l'information selon laquelle les destinataires étaient pour la plupart des personnes et des organisations proches de l'EI.

Le Ministère public soupçonne, par ailleurs, que les fonds aient servi à libérer des terroristes détenus en Syrie. Une Allemande prisonnière dans un camp de réfugiés en Syrie et qui gérait un canal Telegram appelé A Rose in Sham (une rose au Levant) aurait ainsi reçu une certaine somme d'argent. Elle aurait non seulement appelé à des dons pour les femmes et les enfants dans le besoin, mais aurait également collecté des fonds pour «racheter» des combattants de l'EI capturés. Enrico aurait même voulu se rendre en Syrie pour l'épouser.

Mais cela ne s'est jamais produit, car Enrico et Franco ont été arrêtés dans le cadre d'opérations policières coordonnées. Des arrestations ont eu lieu simultanément dans le canton de Saint-Gall et dans le Land allemand de Rhénanie-Palatinat.

Des «salles d'entraînement» dans des mosquées

A l'image de Franco, Enrico s'est converti à l'islam et s'est radicalisé. Les autorités soupçonnaient depuis longtemps qu'il faisait partie d'un réseau international de partisans de l'EI. En juin 2020, il a rencontré un djihadiste à Vienne, celui qui a commis un attentat au nom du groupe dans le centre de la capitale autrichienne en novembre de la même année. Quatre personnes ont perdu la vie. Enrico n'a toutefois rien à voir avec cet événement. Cet ancien employé de la poste s'est radicalisé dans la mosquée An'Nur de Winterthour, fermée depuis l'été 2017.

Depuis lors, les adeptes zurichois de l'EI priaient principalement dans des locaux privés. Il s'agissait notamment de salles de loisirs appelées «Rümli», que les fanatiques louaient sous des prétextes divers. Ils disaient vouloir s'y adonner aux jeux vidéo ou à la musculation. Les extrémistes se réunissaient parfois aussi dans le logement social de Franco pour prier.

Le dernier «Rümli» à avoir accueilli des sympathisants se trouvait dans un immeuble sans charme de trois étages à Bazenheid (SG). Les islamistes, dont des personnes de Winterthour, se retrouvaient là pour prier et réseauter. Franco aurait été du voyage plusieurs fois, comme l'a confié un policier. Entre-temps, la salle de loisirs avait été transformée en une mosquée clandestine à part entière.

Enfin sur la bonne voie?

Franco a affronté ses démons pour se déradicaliser. On ne peut évidemment jamais présumer de ce qui se passe dans la tête d'un prévenu. Il pourrait aussi s'agir d'une mise en scène pour inciter les juges du Tribunal pénal fédéral à alléger sa peine.

Franco et sa copine Corinne en promenade. image: zvg

Mais à la fin de sa détention provisoire, Franco a eu de la chance: sa mère l'a accueilli dans son appartement et, grâce à sa sœur, il a repris contact avec Corinne* (prénom modifié), sa petite amie aujourd'hui.

Nous nous retrouvons chez sa mère. Franco donne désormais un coup de main au ménage, il travaille à temps partiel dans une institution sociale et dit vouloir enfin faire un apprentissage. Il ne prie plus depuis longtemps. On ne remarque presque plus rien de ses gestes compulsifs et de ses tics. Franco se présente avec bien plus d'assurance qu'avant. «J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir en prison», confie-t-il. Son procès s'ouvrira le 17 mars à Bellinzone.

(Adaptation française: Valentine Zenker)