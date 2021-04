Suisse

A Sion, onze jeunes en justice pour émeute et violence le 1er avril



Onze jeunes déférés à la justice pour émeute et violence à Sion

Le 1er avril dernier, des centaines de personnes s'étaient rassemblées dans les rues de capitale valaisanne au mépris des mesures sanitaires et en s'en prenant à la police.

Les autorités valaisannes ont annoncé que onze personnes seraient déférées devant la justice suite a un rassemblement sauvage, à Sion, le 1er avril dernier. Le résumé ici 👇

«Les intéressés sont domiciliés en Valais et sont âgés entre 15 et 24 ans», précise la police dont certaines arrêtées en flagrant délit. Ces gens, toujours selon les autorités, auraient jeté des objets sur les forces de l’ordre et n'auraient pas obtempéré aux injonctions des forces de l'ordre.

«Ils seront déférés à la Justice pour émeute, voire pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ou pour empêchement d’accomplir un acte officiel, ainsi que pour violation de l’ordonnance Covid-19 situation particulière.»

Quant à l'instigateur présumé du rassemblement. Il a été identifié et aurait reconnu avoir lancé un défi: se faire tatouer les châteaux de la capitale sur une partie de son corps (les fesses) s’il parvenait à réunir plus de 600 personnes. Il sera également dénoncé au Ministère public. (jah/comm)

