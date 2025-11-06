assez ensoleillé
Délits sexuels: ce médecin suisse ne peut plus pratiquer seul

Un médecin ne peut plus pratiquer seul dans le canton de Schwyz (image d&#039;illustration).
Le sexagénaire pourra pratiquer uniquement sous la responsabilité d'un autre médecin (image d'illustration).Image: Shutterstock

Délits sexuels: ce médecin suisse ne peut plus pratiquer seul

Condamné dans le canton de Schwyz après des abus commis sur une patiente, un sexagénaire ne pourra continuer à exercer que sous la responsabilité d'un autre médecin. Le Tribunal fédéral vient de confirmer cette décision.
06.11.2025, 14:2706.11.2025, 14:27

Le Tribunal fédéral confirme la décision du canton de Schwyz interdisant à un médecin de pratiquer sous sa propre responsabilité. La condamnation de cet homme pour des délits sexuels entame la confiance qui peut être placée en lui.

Après le retrait de l'autorisation, le sexagénaire pourra pratiquer uniquement sous la responsabilité professionnelle d'un autre médecin, par exemple comme médecin-assistant.

Principe de la confiance

Une majorité des juges de la 2e Cour de droit public a jugé que le médecin n'était plus digne de confiance après sa condamnation définitive pour contrainte sexuelle et actes d'ordre sexuel en 2022. Le principe de la confiance est une condition à la délivrance de l'autorisation de pratiquer sous sa propre responsabilité.

«On nous prend pour des putes»: des soignantes romandes témoignent

Le recourant a été condamné après des abus commis sur une patiente. Les plaintes déposées par deux autres femmes n'ont pas abouti. Après l'ouverture de la procédure pénale en 2017, le canton de Schwyz a soumis le médecin à des conditions pour l'exercice de la médecine sur des femmes. (jzs/ats)

Primes maladie: voici ce qui changera dans les pharmacies en 2026
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
La météo du mois de novembre a changé en Suisse
Voici combien ça coûte d'être infidèle en Suisse
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
Voici la génération qui «héritera plus que toutes les précédentes»
