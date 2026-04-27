Gulnara Karimova à Cannes en 2010. Image: AP

Pourquoi cette «princesse» ouzbèke est jugée en Suisse

Gulnara Karimova, fille de l'ancien président d'Ouzbekistan, comparaît à Bellinzone (TI) aux côtés de la banque genevoise Lombard Odier dans une affaire de blanchiment d'argent et de corruption.

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Le procès de la fille de l'ancien président d'Ouzbekistan s'ouvre lundi matin devant le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone. Gulnara Karimova est accusée de blanchiment d'argent, gestion déloyale, corruption, et d'être à la tête d'une organisation criminelle, «l'Office».

Sur le banc des accusés figurent également un ancien gérant de fortune de Lombard Odier, ainsi que la banque privée genevoise elle-même, poursuivis tout deux pour blanchiment d'argent. L'ancien bras droit de Gulnara Karimova, poursuivi notamment pour blanchiment d'argent aggravé, corruption et faux dans les titres, complète le tableau des co-accusés.

Dans le détail, il est reproché à Gulnara Karimova, qui fut un temps ambassadrice de l'Ouzbekistan auprès de l'ONU à Genève, d'avoir fait ouvrir des comptes en banque auprès d'établissements financiers suisses par des hommes de paille. Le montant des fonds qui y auraient été versés pour ensuite être transférés afin d'en faire perdre de vue l'origine criminelle, se chiffrerait en centaine de millions de dollars et d'euros.

Les fonds incriminés proviendraient de pots-de-vin. En effet, au vu de sa position haut placée dans le gouvernement ouzbek, Gulnara Karimova aurait exigé et reçu des pots-de-vin de sociétés de télécommunications en échange de l'accès au marché ouzbek, selon le Ministère public de la Confédération (MPC). Ce dernier la poursuit à ce titre pour gestion déloyale et corruption passive.

Lombard Odier n'aurait pas suffisamment contrôlé

Quant à la banque privée genevoise, le MPC lui reproche d'avoir accueilli une partie des fonds qui proviendraient des activités criminelles de «l'Office». La banque n'aurait pas pris toutes les mesures d'organisation pour empêcher les actes de blanchiment: le MPC lui reproche des lacunes organisationnelles.

En outre, la banque n'aurait pas suffisamment contrôlé les activités de son gérant de fortune. Ce dernier aurait ouvert entre 2008 et 2012 neuf comptes pour divers ayants droit ouzbeks, tout en sachant pertinemment que la seule bénéficiaire de ces comptes était Gulnara Karimova.

Le procès doit durer un mois et le verdict est attendu fin mai. (jzs/ats)