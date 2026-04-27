Un escroc présumé a tenté de gagner la confiance d'un entrepreneur de Suisse centrale en se servant d'informations privilégiées. (Image symbolique) Image: Marcos Silva

Attention à l'«effet grand-père» utilisé par les escrocs

Il se présentait comme un homme d'affaires immensément riche, avec des projets immobiliers de plusieurs millions et des relations privilégiées avec l'Etat. Mais, derrière la façade, il n'y avait rien. Une histoire qui rappelle l'importance de la vigilance face aux escroqueries présumées.

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C'était un jour de semaine ordinaire. Un inconnu est entré dans un célèbre magasin de meuble suisse et s'est présenté sous son nom complet, indiquant son âge (il allait bientôt avoir 70 ans) et racontant son histoire. Il se disait issu d'une famille estimée de la région et aurait servi comme pilote militaire en Suisse avant d'émigrer aux Etats-Unis, où il aurait ensuite bâti plusieurs hôtels de luxe. La fortune familiale serait considérable.

Le propriétaire du magasin l'écouta, et fut d'abord intrigué. «Beaucoup de ce qu'il a raconté était juste», dit-il. Pourtant, dès ce moment-là, une pensée lui traversa l'esprit:

«Il y a quelque chose de louche»

De grands projets à la véracité douteuse

D'après la description du propriétaire, l'homme avait une allure «très décontractée», une voix forte et une présence marquée. Après cette longue mise en scène de lui-même, l'inconnu dévoila la véritable raison de sa visite: il souhaitait passer une commande importante, à savoir du mobilier pour un prétendu projet hôtelier en Sardaigne. «Nous avons alors commencé à préparer des offres», raconte le propriétaire.

Dans un premier temps, un rendez-vous de suivi fut convenu. Le visiteur l'annula cependant à la dernière minute par e-mail. Le message ne contenait aucune adresse d'expéditeur vérifiable.

Parallèlement, l'homme avait avancé d'autres affirmations: il aurait planifié un projet de construction de 80 millions de francs dans une commune de Suisse centrale et aurait conclu, par une poignée de main avec les autorités locales, un accord pour y construire dix logements sociaux. Il posséderait en outre dix jets privés et entretiendrait d'excellentes relations avec l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC). Interrogé à ce sujet, l'OFAC indique ne pas être en mesure de confirmer ces informations.

Des connaissances qui sèment le doute

Ce qui rendait le cas particulièrement délicat est le fait que le visiteur disposait de véritables informations d'initié. Selon le propriétaire:

«Il avait de très nombreux points d'accroche avec la région.»

Ces connaissances correspondaient en partie à la réalité, et étaient peut-être issues d'un environnement réel et antérieur de l'individu.

Dans le même temps, le propriétaire soupçonne que l'homme «a échoué dans ses projets immobiliers et qu'il ment désormais en raison d'un trouble psychique». Tout cela était très flou. De fait, seule une infime partie des affirmations avancées par l'homme put être vérifiée; le tableau d'ensemble, lui, était entièrement inventé.

Le propriétaire ne se laissa pas durablement aveugler par le charme de l'homme, «un effet grand-père», comme il le qualifie. Il commença au contraire à vérifier ses déclarations. Il s'enquit notamment auprès de l'administration communale de l'existence réelle du projet de construction décrit. Il n'existait pas.

«Tout était inventé» Le propriétaire

L'identité de l'homme et celle de son entreprise ne purent être vérifiées ni par une inscription au registre du commerce ni par une pièce d'identité.

La police impliquée

Le propriétaire informa donc la police lucernoise. Celle-ci a connaissance du cas décrit, comme le confirme son porte-parole Yanik Probst. Des vérifications seraient en cours à ce sujet. Aucune plainte n'a été déposée. Probst précise:

«Jusqu'à présent, l'homme n'est pas connu de la police.»

Il relève toutefois que l'adresse e-mail de l'expéditeur est déjà inhabituelle en elle-même. «De plus, nous n'avons pas trouvé l'entreprise en question lors d'une recherche en ligne», poursuit-il. La police lucernoise n'est pas en mesure de fournir de plus amples informations à ce stade.

Parce que le propriétaire a eu la méfiance de réagir à temps, aucun préjudice financier n'a été causé. Cette affaire illustre de manière exemplaire la façon dont opèrent les escrocs, et comment s'en prémunir.

Les signaux d'alerte à savoir identifier:

Grandes annonces, preuves vagues : quiconque se prévaut de sommes colossales, de projets pharaoniques ou de relations haut placées, sans fournir d'informations vérifiables, telles qu'une adresse, un numéro au registre du commerce ou des personnes de référence, doit éveiller la méfiance.

: quiconque se prévaut de sommes colossales, de projets pharaoniques ou de relations haut placées, sans fournir d'informations vérifiables, telles qu'une adresse, un numéro au registre du commerce ou des personnes de référence, doit éveiller la méfiance. Pas de mentions légales, pas d'adresse : l'absence de coordonnées, que ce soit sur une carte de visite ou dans un e-mail, est un signal d'alarme manifeste.

: l'absence de coordonnées, que ce soit sur une carte de visite ou dans un e-mail, est un signal d'alarme manifeste. Les connaissances ciblées, un faux sentiment de confiance : les escrocs étudient soigneusement leur environnement. Le fait que quelqu'un connaisse des noms et des réalités locales ne signifie pas que ses autres affirmations sont fondées.

: les escrocs étudient soigneusement leur environnement. Le fait que quelqu'un connaisse des noms et des réalités locales ne signifie pas que ses autres affirmations sont fondées. Le charme et «l'effet grand-père» : la sympathie n'est pas une preuve de sérieux. Les escrocs professionnels sont souvent particulièrement éloquents.

: la sympathie n'est pas une preuve de sérieux. Les escrocs professionnels sont souvent particulièrement éloquents. Vérifier activement : les affirmations concernant des projets, des contacts auprès d'autorités ou des activités commerciales peuvent souvent être contrôlées avec un simple coup de téléphone à la commune compétente ou au registre du commerce.

: les affirmations concernant des projets, des contacts auprès d'autorités ou des activités commerciales peuvent souvent être contrôlées avec un simple coup de téléphone à la commune compétente ou au registre du commerce. Aucune prestation sans garantie: les offres, la planification et la recherche de matériaux coûtent du temps et de l'argent. Quiconque valide une commande doit au préalable vérifier l'identité et la solvabilité de son interlocuteur.

Tous les noms et les données permettant d'identifier les lieux ont été anonymisés.