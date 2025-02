Ce Suisse devait construire un village sous-terrain pour Kanye West

C'est en grande pompe que le célèbre architecte grison Valerio Olgiati et Kanye West avaient annoncé leur intention de construire ensemble un village dans le Wyoming. Après les dérapages antisémites du rappeur, le projet tombe à l'eau - malgré la loyauté du Suisse.

Simon Maurer / ch media

Plus de «Suisse»

Il y a cinq ans, ils formaient encore une dream team acclamée: le célèbre architecte grison Valerio Olgiati et le rappeur Kanye West se sont parlés au téléphone pendant plusieurs mois. Selon la NZZ, Kanye appelait même Olgiati depuis sa chambre à coucher pour lui demander son avis sur des chansons encore en projet. Leur amitié était telle qu'en 2020, le rappeur s'est envolé pour une semaine en Suisse afin de rencontrer Olgiati chez lui et admirer ses constructions.

Le duo avait de grandes ambitions. Olgiati avait alors déclaré au Sankt Galler Tagblatt:

«Il s'est avéré qu'il était fan de mon travail et qu'il voulait construire avec moi le monde qui l'entoure»

Valeria Olgiati est un architecte suisse minimaliste. Martin Ruetschi/Keystone

Les deux hommes ont rapidement annoncé qu'ils souhaitaient construire un village souterrain révolutionnaire sous la direction d'Olgiati dans le méga-ranch de Kanye West dans le Wyoming, aux Etats-Unis. L'architecte avait alors publié les plans du projet sur Instagram, et des médias du monde entier ont fait état de ce partenariat fou - dont le New York Times.

Image: Capture d'écran Instagram

Plans retirés d'internet

Deux excentriques semblaient s'être trouvés. L'estime de soi du musicien est bien connue, mais le Grison Olgiati s'est lui aussi laissé dire:

«Les gens pensent qu'il est impossible de créer quelque chose de vraiment nouveau. Cela vient du fait qu'ils manquent de talent»

Cinq ans plus tard, on dirait que les choses ont changé.

Capture d'écran Instagram.

En effet, Kanye West s'est distingué à plusieurs reprises par des propos haineux et antisémites. Il n'a pas seulement fait l'éloge d'Hitler la semaine dernière, cela s'était déjà produit en 2022. Son architecte préféré avait alors pris ses distances et avait tenté d'effacer les traces de sa collaboration avec le rappeur. Il a ainsi supprimé plusieurs posts Instagram présentant des plans qu'il avait conçus pour la star. Et sur son compte, on pouvait lire:

«Mon architecture est honnête et sans préjugés. Je ne peux et ne veux pas la retirer. Je soutiens la communauté juive et je rejette toute forme de discours de haine».

Mais selon nos informations, cette réaction n'était que temporaire. Il y a un peu plus de six mois, il a recommencé à taguer son pote Kanye sur Instagram pour des constructions futures. Il y a par exemple eu ce post datant de septembre 2024, sur lequel Olgiati présente l'un de ses projets à Los Angeles.

Image: Capture d'écran Instagram

Soudain, Kanye apparaît à nouveau sur d'anciennes publications, dont il avait été supprimé auparavant - l'horodatage d'Instagram le prouve. Et le scandale antisémite de la semaine dernière n'y a rien changé (nous en avions parlé).

Belles promesses et château de sable

Contacté, Valerio Olgiati n'a pas souhaité s'exprimer sur cette affaire. Au contraire: son bureau a fait savoir qu'il ne voulait même pas être mentionné dans le même article que Kanye West. La loyauté du Grison ne devrait pas lui apporter grand-chose, du moins pas sur le plan commercial. Car le gigantesque projet des deux acolytes dans le Wyoming ne se concrétisera pas. Selon le Daily Mail, le musicien a en effet vendu cet été son terrain de 1800 hectares dans l'Etat des Rocky Mountains.

La maison de Valerio Olgiati dans l'Alentejo, au Portugal capture d'écran Instagram

En outre, il n'est pas certain qu'il puisse tenir sa part du contrat. Kanye West se voyait, avant tout, comme celui qui financerait le génie de Valerio Olgiati:

«Il dit que je suis Picasso et que son rôle est d'acheter des terres pour que je puisse créer» Valerio Olgiati en 2021

Des analyses critiques sur la fortune de West ont toutefois récemment répandu des doutes sur ses prétendues liquidités de plus de deux milliards de dollars.

Comme beaucoup d'autres, Valerio Olgiati semble donc s'être trompé sur son camarade. Point positif pour le Grison, en 2020, malgré l'euphorie du rappeur, il n'a jamais été totalement dépendant de lui, même si West aurait voulu lui confier d'autres mandats dans la foulée. Lors d'une rencontre à Flims, Olgiati avait alors sagement décliné l'offre:

«Mon souhait est de rester très proche de tous mes projets et je ne suis pas tenté d'agrandir mon bureau»

C'est mieux ainsi, sans quoi le flamboyant Américain l'aurait peut-être entraîné dans sa chute avec le scandale qui vient d'éclater. C'est ce qu'il s'est passé avec sa femme, Bianca Censori, qui en aurait eu assez et aurait demandé le divorce selon certaines rumeurs.

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)