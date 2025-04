Nicole Burth, membre du comité de direction de la Poste Suisse.

Voici la dirigeante controversée qui vise la tête de la Poste suisse

Le patron de la Poste, Roberto Cirillo, a annoncé sa démission en début d'année. Une candidate à sa succession en interne suscite de vives réactions.

Florence Vuichard / ch media

Plus de «Suisse»

Le recrutement bat son plein. La succession du directeur de la Poste Roberto Cirillo, démissionnaire, devrait être réglée «d'ici l'été», selon l'entreprise. Son président, Christian Levrat (ex-président du PS suisse) a récemment déclaré qu'il fallait une «personnalité dirigeante issue de l'économie suisse».

On cherche donc une personne avec suffisamment de carrure, capable de mener à bien la transformation en cours et qui, en même temps, apprécie d'être une personnalité publique et d'évoluer dans l'arène politique. Pour dénicher la perle rare, la Poste a fait appel aux chasseurs de têtes de la société Egon Zehnder.

Après les refus d'Alex Glanzmann, directeur financier et directeur ad interim, de Johannes Cramer, directeur du courrier et des colis, et de Thomas Baur, directeur des offices de poste, les observateurs s'attendaient à l'arrivée d'une personne de l'extérieur. A l'image de ce qui s'était déjà produit avec Susanne Ruoff et Roberto Cirillo.

Mais une candidate interne aurait fait part de ses motivations. Selon nos informations, il s'agit de Nicole Burth, membre de la direction du groupe. Interrogée, la Poste n'a pas souhaité commenter.

Des rachats par la Poste qui crispent

La candidature de Nicole Burth fait froncer les sourcils chez les connaisseurs de La Poste. La cadre est en effet responsable du secteur numérique, très critiqué en raison des acquisitions controversées.

Depuis des années, des partis bourgeois et des associations économiques dénoncent le fait que La Poste investit des fonds publics dans des domaines relevant du secteur privé, faussant ainsi la concurrence. Cette politique d’acquisitions agressive est l’une des raisons pour lesquelles une commission parlementaire nommée «Fair ist anders» («L’équité, c’est autre chose») a vu le jour à Berne à l’automne 2021.

Les parlementaires, au nom des PME et des milieux économiques, s’opposent à ce qu’ils appellent le «bazar jaune». Ils soutiennent aussi une initiative parlementaire visant à établir des «règles du jeu claires pour les entreprises publiques en concurrence avec le secteur privé». Tandis que le monde politique cherche encore des réponses, La Poste a racheté des dizaines d’entreprises.

La contestation a été particulièrement forte lors de l'acquisition de Klara, le spécialiste des logiciels de comptabilité, probablement parce que le concurrent Abacus s'y est opposé auprès de toutes les autorités et de tous les tribunaux possibles et imaginables – même si cela n'a pas abouti. La Poste a maintenant changé le nom de Klara, devenue ePost Services. Comme pour mieux faire passer la pilule.

Parmi les autres rachats controversés figurent la plateforme de conseil client Unblu, l’organisateur d’événements en ligne Spot Me, le spécialiste du chiffrement Tresorit ou encore le fournisseur de logiciels de gestion Dialog. Le montant total des rachats n’est pas communiqué, pas plus que les pertes enregistrées.

Des pertes importantes

Nicole Burth est à la tête d'un secteur - Digital Services - relativement jeune. Et qui n'a pas valu uniquement des problèmes politiques à la Poste. Car financièrement, Digital Services est aussi à la peine. Même si la manager est certes parvenue à faire massivement grimper le chiffre d'affaires en cinq ans: il est passé d'un maigre 23 millions à plus de 200 millions de francs.

Le nombre de collaborateurs a lui augmenté de 100 à plus de 1500. Mais comparés à l'effectif total de 45 000 personnes ou à l'activité principale, le courrier et les colis, qui représentent un chiffre d'affaires de près de 4,4 milliards de francs, les services numériques demeurent anecdotiques. Et coûteux, de surcroît.

Car jusqu'à présent, ils ont enregistré chaque année une perte d'environ 70 millions de francs - soit 360 millions de francs cumulés sur les cinq dernières années. Le déficit a atteint 67 millions en 2024, et ce alors que la Poste avait promis l'équilibre pour ce même exercice. Il lui a fallu revoir ses objectifs.

La candidate à la succession de Cirillo voit les choses différemment: il a fallu mettre en place une nouvelle unité au sein du groupe, et la mission est «réussie», constate-t-elle dans son dernier rapport de gestion. Le recul des activités de guichet et de courrier, ainsi que le changement de comportement de la clientèle exigent des alternatives numériques:

«Le développement de ces compétences n'est pas seulement possible avec une croissance organique, mais nécessite aussi des acquisitions.» Nicole Burth

Dans les faits cependant, la croissance a été nettement plus modeste que ce qu'espérait le directeur actuel. La rentabilité fait défaut, tout comme la perspective que le groupe public puisse un jour compenser, grâce au chiffre d'affaires et aux bénéfices de Digital Services, l'activité courrier qui s'effondre, mais qui reste proportionnellement très rentable.

La candidature de Nicole Burth a donc vraiment de quoi surprendre.

Traduit de l'allemand par Valentine Zenker