brouillard
DE | FR
burger
Suisse
Lausanne

Crise du crack: Lausanne paie des agents de sécurité privés

Le club Le Folklor va pouvoir compter sur des agents de sécurité payés par la Ville de Lausanne.
Lausanne finance des agents pour sécuriser le périmètre devant le club le Folklor, qui se trouve juste à côté de l'espace de consommation sécurisé (ECS) de la Riponne.Image: watson

Face à la crise du crack, Lausanne paie des agents de sécurité privés

La Ville de Lausanne prend désormais à sa charge des agents pour sécuriser le périmètre de la Riponne durant la nuit. Une réponse contre les multiples agressions et autres incivilités qui ont marqué le quartier.
11.11.2025, 05:3011.11.2025, 07:54
Sven Papaux
Sven Papaux

«Nous avons pu compter sur des agents de sécurité supplémentaires ce samedi 8 novembre», se réjouit Fabien Gehrig, l'un des trois patrons du club Le Folklor, à la Riponne. «Ils seront présents le jeudi, le vendredi et le samedi. Si on ouvre un mercredi, on peut également formuler une demande», précise le Lausannois.

L'objectif? Mieux quadriller le secteur, dans un quartier où les incivilités se multiplient depuis plusieurs mois. Au cœur des tensions, la scène de la drogue et l'espace de consommation sécurisé (ECS), qui se trouve juste à côté du club lausannois.

Vidéo: watson

Fabien Gehrig rappelle que cela fait plus d'une année que des demandes insistantes ont été adressées à la Municipalité pour obtenir ce soutien. «Depuis la semaine dernière, la situation s'est décantée avec les autorités, ça va faire une différence», se félicite Fabien Gehrig, heureux que ses doléances soient enfin prises en compte.

Des agents d'une société privée payés par la Ville

Face à l'augmentation des incivilités, la Ville de Lausanne a décidé de faire appel à la société Altras, une entreprise de sécurité privée en Suisse romande. Contactée par téléphone, l'entreprise nous indique ne pas pouvoir communiquer sur ses clients.

Crise du crack: «Il n'y a pas de raison que Vaud paie pour tout le monde»

Mais ses agents dépêchés samedi, pour la première fois, sont, selon un courriel consulté par watson, payés par la Municipalité lausannoise. Interpellée vendredi à ce sujet et relancée à de nombreuses reprises depuis, la Ville n'avait toujours pas été en mesure de répondre à nos questions au moment de publier ces lignes.

Rappelons que ce mardi, les autorités présenteront, lors d'une conférence de presse, leur «stratégie face à la crise du crack».

La récente décision de la Ville est un soulagement pour Fabien Gehrig. Il confie que plusieurs agressions ont été perpétrées ces derniers temps:

«Plusieurs personnes ont été attaquées, on leur a arraché des chaînes en or et des colliers. Les agresseurs usent aussi de subterfuges: ils attrapent le téléphone portable aux clients et clientes et demandent, dans la foulée, 100 francs pour le restituer à son propriétaire.»

La journée, des agents d'accueil et de sécurité de la Ville patrouillent déjà, mais leurs rondes s'arrêtent à minuit. «La zone est délaissée entre minuit et 6h du matin», informe le patron de boîte de nuit, qui confirme que c'est dans ces heures que les délits sont les plus fréquents.

«Ils se menaçaient avec des couteaux»: ces Lausannois sont à bout

Un certain ras-le-bol se faisait sentir ces derniers temps au sein du club lausannois. Fabien Gehrig explique que depuis cet été, il avait dû mandater de nouveaux agents de sécurité en les payant de sa poche:

«Tout cela a un coût en plus (réd: environ 500 francs en plus chaque week-end, depuis le début de l'année). On s'est même relayé, nous, les associés, pour surveiller»
Fabien Gehrig, patron du Folklor

Il cite également l'exemple de la bibliothèque de la Riponne (BCUL), qui a déboursé entre 14 000 et 15 000 francs pour renforcer sa sécurité, selon des informations de Lausanne Cités.

Plus d'articles sur la drogue en Suisse romande
«En Suisse, la cocaïne est plus forte et moins chère que jamais»
2
«En Suisse, la cocaïne est plus forte et moins chère que jamais»
de Alexandre Cudré
«A Lausanne, les commerçants sont plus emmerdés que les dealers»
7
«A Lausanne, les commerçants sont plus emmerdés que les dealers»
de Fred Valet
Comment la cocaïne sud-américaine arrive en Suisse par l'autoroute
3
Comment la cocaïne sud-américaine arrive en Suisse par l'autoroute
de Henry Habegger
La Suisse risque d’offrir une impunité inédite au crime organisé
2
La Suisse risque d’offrir une impunité inédite au crime organisé
de Henry Habegger
Thèmes
Drogue: à Lausanne, la Riponne est une «zone de non-droit»
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Les plus lus
1
Déçue par Migros, Coop renonce à une décision qui fâche ses clients
2
La RTS condamnée pour un «Temps présent» litigieux
3
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
Un homme aurait tué son épouse: leur fille appelle les secours
Le parquet zurichois a ouvert une enquête après la mort d’un couple à Truttikon. C’est leur fille qui a fait la macabre découverte.
Les corps d'une femme et d'un homme ont été découverts sans vie dimanche soir à leur domicile à Truttikon, au nord du canton de Zurich. La police part de l'hypothèse que l'homme a tué son épouse avant de mettre fin à ses jours.
L’article