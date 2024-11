Une arnaque TL circule en ce moment sur Facebook. Image: watson

Attention à cette arnaque TL: «Nous sommes une cible»

Ces derniers jours, les internautes ont peut-être vu passer sur Facebook une fausse offre des Transports publics lausannois qui promet 6 mois de voyage gratuit. Ce genre d'arnaques «s'observe de plus en plus», mettent en garde les TL.

«Les transports publics lausannois seront gratuits pendant 6 mois!» promet une offre diffusée sur Facebook par un compte sponsorisé qui reprend le nom et le logo – bleu sur fond blanc – des TL. Dans la publication, les internautes peuvent également lire:

«La municipalité vous invite à participer à une initiative visant à améliorer la mobilité et les transports publics dans la ville. Achetez l'une des 500 cartes à puce pour seulement 2,22 CHF et voyagez gratuitement dans la ville pendant 6 mois. Dépêchez-vous, l'offre est valable jusqu'à la fin du mois.» Le texte qui accompagne la fausse publicité des TL.

La publication en question. Image: Facebook

Une offre alléchante, certes, mais qui sonne faux. Un bref coup d'œil et l'arnaque se repère rapidement. Premièrement, «les Transports publics lausannois ne font jamais de publicité sur Facebook», indique Martial Messeiller, porte-parole des TL. Ils ne proposent pas non plus de carte à puce et ne réalisent jamais d'offres en commun avec la municipalité de Lausanne ou Mobilis – comme mentionné sur la fausse publicité. Pour terminer:

«Un abonnement Mobilis à gagner c'est étrange, car c'est normalement l'entreprise en question qui se charge de la vente» Martial Messeiller, porte-parole des TL.

«De plus en plus d'arnaques»

L'arnaque en question avait déjà été repérée par les TL, qui l'ont immédiatement signalée, indique Martial Messeiller. Un réflexe qui semble avoir fonctionné puisque, quelques jours plus tard, le lien sur lequel les gens étaient invités à cliquer ne fonctionne plus. Une page rouge s'affiche désormais, sur laquelle on peut notamment lire:

«Site dangereux. Des pirates informatiques peuvent vous inciter à divulguer des éléments tels que votre numéro de carte de crédit»

«Ces derniers mois, on voit de plus en plus d'arnaques dans ce style», explique toutefois Martial Messeiller. S'il rappelle qu'elles ne touchent pas forcément les TL – il cite en exemple de fausses publicités pour des placements financiers –, il concède que la méthode utilisée par les fraudeurs est toujours la même:

«Ils visent des secteurs d'activité qui permettent de capter un grand nombre de potentielles personnes qui pourraient tomber dans le panneau. En tant qu'entreprise de transport, nous sommes une cible.»

Rester vigilant

Actuellement, le compte Instagram officiel des TL partage en story un message avec la photo de l'arnaque en question afin de mettre en garde les utilisateurs et en leur recommandant de rester vigilants. Il s'agit cependant de «comportements de base qu'il faut avoir sur les réseaux sociaux lorsqu'on se retrouve face à des noms d'institutions que l'on connait et que l'on observe quelque chose d'inhabituel», poursuit Martial Messeiller.

Et de souligner qu'il faut immédiatement signaler ce type d'arnaque, via notamment le service clientèle – c'est en effet un utilisateur qui a informé les TL de la fraude qui tournait en ligne ces derniers jours.