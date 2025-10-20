Vidéo: instagram

Une célèbre boucherie romande saccagée une énième fois

«Il y a des gens qui aiment bien les animaux, alors ils caillassent les boucheries». Lundi soir, La Bouche-Rit a fermé boutique avec «un trou dans la vitrine», annonce le patron, amer, dans une vidéo publiée sur les réseaux.

Plus de «Suisse»

Plus que la rançon d’un succès monstre à Lausanne depuis 2017, c’est une dure loi des séries qui frappe ce commerce qui s’appelle désormais La Bouche-Rit, pour ne pas froisser le célèbre fromage français à tête de vache.

Après un premier coup de gueule retentissant, poussé sur les réseaux sociaux en décembre 2023 au sujet des toxicomanes de la Riponne qui vandalisent constamment ses étales, le patron Sébastien Losey avait alors interpellé la Ville sur un ton sec: «Je lance un appel à la Municipalité pour savoir si c’est normal, ce genre de choses dans le quartier de la Riponne».

Deux ans plus tard, c’est au tour de la vitrine de ce commerce très populaire sur Instagram (85 000 followers) de subir les assauts de ses détracteurs.

Cette fois, le propriétaire préfère «en rire», mais jaune. Dans une vidéo postée lundi soir, Sébastien Losey démarre en disant qu’il n’est «pas content» et qu’il y a «un trou dans la vitrine», avant de lister les tuiles subies jusqu’ici: «On a eu des vols, on a des mendiants, on a des toxicos, vous voyez? Franchement.»

«Il y a des gens qui aiment bien les animaux, alors ils caillassent les boucheries»

Suivi d’une petite pique sarcastique: «Il faut lancer fort pour viser là-haut. Ils mangent pas de viande, mais ils ont quand-même de la force» Sébastien Losey, sur le compte Instagram de son commerce.

Une courte vidéo dans laquelle le patron questionne, sous couvert d’un humour gorgé d’une colère palpable, sa motivation à maintenir son commerce ouvert:

Le patron de la boucherie en pointant sa vitrine fracassée: «Avant, il y avait un logo: «La Bouche Qui Rit». Mais, comme la vache n’était pas contente, c’est devenu «La Bouche-Rit». Et maintenant, il manque encore un bout, alors il y a plus que «La Bouche». A ce rythme-là, il n’y aura bientôt plus que «La». Est-ce qu’on a encore envie d’être là?»

Publiée peu avant 20 heures lundi, la vidéo comptait déjà plus de 18 000 vues. Watson a tenté de contacter la boucherie pour en savoir plus, notamment sur le contexte précis de cet événement, mais sans succès jusqu’ici.