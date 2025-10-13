assez ensoleillé13°
DE | FR
burger
Suisse
Lausanne

Ces commerçants lausannois dénoncent des «scènes choquantes»

Local d&#039;injection: des commerçants lausannois exigent des mesures (image d&#039;archives)
La lettre ouverte décrit un quartier de la Riponne et des rues adjacentes transformés en «zones de non-droit» (image d'archives).Image: Keystone

Ces commerçants lausannois dénoncent des «scènes choquantes»

Des commerçants fustigent l'«insécurité permanente» autour du local d'injection de la Riponne, qui leur fait perdre des clients et affecte leurs employés. Ils exigent des mesures de la part des autorités.
13.10.2025, 13:2213.10.2025, 13:22

Les commerçants du centre de Lausanne, dénoncent une situation «devenue intenable» aux abords du local d'injection de la Riponne. Dans une lettre ouverte adressée au syndic et à la Municipalité, ils demandent une action urgente de la part des autorités.

«Depuis des mois, nous faisons preuve de patience, de dialogue et de bonne volonté. Pourtant, rien ou presque n’a été entrepris. Aujourd’hui, la survie de nos commerces et la vitalité même de la Riponne sont en jeu», écrit lundi dans un message aux médias le collectif «Ma Riponne va cracker», qui regroupe une trentaine de commerçants, restaurateurs, gérants de bars et usagers de la place.

«Cette place de Lausanne est devenue infréquentable»

La lettre ouverte décrit un quartier de la Riponne et des rues adjacentes transformés en «zones de non-droit», marquées par la présence constante de personnes en état de consommation avancée, de trafics visibles avec des «scènes choquantes» sous les yeux des passants, familles et touristes, ainsi que d'une «insécurité permanente», particulièrement marquée en soirée.

Si les signataires reconnaissent que la prise en charge des addictions est un enjeu de santé publique, ils dénoncent «l’échec de l’implantation actuelle» de l’Espace de consommation sécurisé (ECS), ainsi que sa «gestion chaotique et ses conséquences désastreuses» pour les riverains, les commerçants et les habitants du centre-ville.

«Nos commerces perdent leur clientèle. Nos employés ne se sentent plus en sécurité. Nos rues se vident de leur attractivité et de leur diversité»

Renforcement de la sécurité

Le collectif exige donc trois mesures, à commencer par un renforcement «immédiat et visible» de la sécurité autour de l'ECS et sur toute la place de la Riponne. Il demande également une révision complète de la gestion du local d'injection ainsi que la mise sur pied d'une concertation régulière et transparente avec les commerçants, les habitants et les associations du quartier.

«La Municipalité ne peut plus se réfugier derrière de bonnes intentions, ni ignorer les signaux d’alerte répétés depuis des mois. Il en va non seulement de la crédibilité des politiques publiques, mais aussi de la survie d’un quartier central de notre ville, aujourd’hui laissé pour compte», estime encore le collectif.

«En Suisse, la cocaïne est plus forte et moins chère que jamais»

Pour rappel, le local d'injection de la Riponne, a ouvert en mai 2024. Il s'agit d'une antenne-pilote de l'Espace de consommation sécurisée principal ouvert en 2018, et pérennisé, dans le quartier du Vallon. L'espace de la Riponne est destiné aux personnes se trouvant dans l'urgence de consommer. Il dispose de 17 places et peut accueillir plus de 100 personnes par jour. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Il accuse Migros de plagiat, elle nie en bloc
2
Il accuse Migros de plagiat, elle nie en bloc
de Daniel Vizentini
Travail du sexe: «Dans la famille, les réactions ont été diverses»
5
Travail du sexe: «Dans la famille, les réactions ont été diverses»
de Alberto Silini
Les anciens militaires suisses pourraient reprendre du service
1
Les anciens militaires suisses pourraient reprendre du service
Elèves frontaliers: Genève pourrait reculer face à la colère française
5
Elèves frontaliers: Genève pourrait reculer face à la colère française
de Antoine Menusier
Thèmes
Un baron brésilien de la drogue se fait griller en plein match de foot
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Voici où on trouve le plus de chats en Suisse
2
Cette haute école suisse est la meilleure d'Europe
3
La reine du ski alpin prend une décision radicale
Cette Suissesse raconte comment elle s'est «noyée» dans ses dettes
Quelques factures impayées, puis une spirale sans fin: les dettes explosent. Et tout à coup, plus d’issue. La politique suisse veut maintenant agir pour aider les personnes comme Lilian Senn.
«Je n’ai jamais appris à économiser», avoue Lilian Senn sans détour. Elle a grandi dans une famille où l’argent manquait toujours. A peine sortie de sa formation, elle rêve d’indépendance. Mais sans épargne, sans soutien familial, elle est forcée de contracter son premier crédit bancaire pour quitter le foyer.
L’article