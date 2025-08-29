La femme de l'homme de 43 ans décédé la semaine dernière était soutenue par des membres de la communauté érythréenne, vendredi. Keystone

«Justice pour Sirage»: une marche blanche pour l'homme tué à Lausanne

La communauté érythréenne a manifesté vendredi à Lausanne, après la mort d'un homme décédé à la suite d'un coup de pied au visage devant Le Vaudois.

Environ 250 personnes se sont rassemblées vendredi au centre-ville de Lausanne en hommage à l'Erythréen de 43 ans décédé la semaine dernière à la suite d'une altercation sur la terrasse du restaurant Le Vaudois, sur la place de la Riponne. Une grande partie avait d'abord effectué une marche blanche depuis le lieu des obsèques au cimetière des Bois-de-Vaux.

Une cinquantaine de personnes de la communauté érythréenne s'était réunie devant le restaurant dès 15h00 environ. Quelques bouquets de fleurs et des bougies étaient posés sur le trottoir, à l'endroit de l'altercation.

Puis peu avant 16h00, pas loin de 200 personnes, selon un décompte de Keystone-ATS, sont arrivées sur les lieux depuis le cimetière, aux cris et pancartes de «Justice pour Sirage» (du nom de la victime), selon un décompte de Keystone-ATS.

La marche s'est tenue près de l'établissement où Sirage est mort. Keystone

La foule s'est réunie devant Le Vaudois, fermé pour l'occasion, et sous surveillance policière. La circulation était momentanément bloquée. Une minute de silence a été observée en hommage à l'Erythréen. Le rassemblement s'est ensuite déplacé vers la place de la Riponne avant de se disperser moins d'une heure après.

L'altercation a eu lieu dans la nuit du 20 au 21 août. Elle a mis aux prises la victime avec plusieurs membres du personnel du Vaudois, peu après la fermeture du restaurant. Elle s'est terminée sur un coup de pied porté au visage de la victime qui a alors perdu connaissance. L'homme, père de trois enfants, est décédé samedi 23 août au CHUV, selon les indications du Ministère public vaudois.

L'auteur présumé du coup de pied a été interpellé. Il a pu s'en aller après avoir été entendu par le procureur. Les conditions de la détention provisoire n'étaient pas réunies, faute de risque de récidive, de collusion ou de fuite, selon le Ministère public.

Des fleurs ont été déposées devant Le Vaudois, là où est mort l'Erythréen. Keystone

D'autres membres du personnel ayant pris part à l'altercation ont été entendus en qualité de témoins. Une instruction pénale est en cours. Une autopsie devait être effectuée pour établir la cause exacte du décès. (ats)