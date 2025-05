Les manifestants parlent d'«une nouvelle exécution policière». Keystone

Quatre agents poursuivis par la justice pour le dealer mort à Lausanne

La mort d'un dealer dans les locaux lausannois de la police a entraîné une manifestation. Les participants parlent d'«une nouvelle exécution policière». Quatre policiers lausannois sont prévenus d'homicide par négligence.

Environ une centaine de personnes se sont rassemblées mardi en fin d'après-midi devant l'hôtel de police de St-Martin à Lausanne. Elles ont protesté contre «une nouvelle exécution policière» d'un homme d'origine africaine dans le canton. Selon les informations de la RTS, c'est un Nigérian de 39 ans, père de deux enfants.

Arrivés par le tunnel, les manifestants, une centaine selon Keystone-ATS, de 70 à 80 selon la police municipale, ont effectué un sitting devant l'hôtel de police. «Sans justice pas de paix», pouvait-on lire sur une banderole, «L'Etat suisse tue», indiquait une autre accrochée au-dessus de la porte d'entrée du poste.

Quatre agents prévenus d'homicide

Plus tard dans la soirée, lors de l'émission Forum sur la RTS, nous apprendrons que quatre policiers sont prévenus d'homicide par négligence suite au décès de l'homme d'origine africaine dans les locaux de la Police municipale de Lausanne.

Les quatre intervenants ont ce statut de prévenu depuis le début de l'instruction, a indiqué Vincent Derouand, porte-parole du Ministère public vaudois à Keystone-ATS, confirmant mardi soir une information de la RTS. Ce statut a notamment pour but de préserver leurs droits, étant rappelé que ces personnes sont au bénéfice de la présomption d’innocence, a-t-il ajouté.

Le Ministère public doit désormais établir s'ils ont commis des actes pénalement répréhensibles.

Intervention musclée au Flon

Le déroulement de l'interpellation est évoqué ainsi: nous sommes dimanche soir, 21h, au Flon. Deux policiers lausannois arrêtent le prétendu trafiquant de drogue. L'homme a alors pris la fuite avant d'être rattrapé par un agent des forces de l'ordre. Selon les témoignages recueillis par la RTS, l'intervention est musclée et le suspect fait de la résistance.

La RTS rapporte, selon des personnes présentes:

«Vous me faites mal»

C'est au moment de son arrivée au poste que l'homme décède. Lors du voyage vers les locaux de la police lausannoise, le Nigérian de 39 ans ne se débat pas. Ce n'est que plus tard qu'il a fait un malaise au poste. «Il est décédé peu après 22h, malgré les tentatives de réanimation effectuées avec le concours du SMUR (Service Mobile d'Urgence et de Réanimation) et d’une équipe d’ambulanciers», selon des sources de la RTS.

Selon plusieurs sources interrogées, la victime aurait recraché des boulettes de cocaïne lors de l'intervention des ambulanciers au poste. Il faudra attendre les résultats de l'autopsie pour connaître la raison du malaise.

Ce tragique événement s'inscrit dans un contexte critique envers l'action de la police. Quatre autres hommes noirs sont décédés des suites d'une intervention policière dans le canton de Vaud, entre 2016 et 2021. Ils ont suscité de multiples rassemblements et manifestations dénonçant le racisme et les violences policières. (ats/svp)