L'accès aux piscines est gratuit à Lausanne ce mercredi

«Par le passé, un test avec des ouvertures prolongées dans la saison a été mené. Mais la fréquentation chutait drastiquement avec le retour à l'école. En revanche, au vu du dérèglement climatique et des épisodes de canicule plus longs, plus nombreux et plus tardifs, des réflexions sur de nouveaux scénarios vont être menées pour les années à venir, dans la planification de l’ouverture des piscines de quartier.

La Ville de Lausanne.