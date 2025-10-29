larges éclaircies10°
DE | FR
burger
Suisse
Le Centre

Suisse-UE: le Centre accuse le Conseil fédéral d'une «erreur»

Philipp Matthias Bregy, Nationalrat Mitte-VS und Parteipraesident Mitte, spricht waehrend einer Medienkonferenz anlaesslich der Lancierung des Referendums gegen den indirekten Gegenvorschlag des Parla ...
Philipp Matthias Bregy s'exprime sur les traités européens.Image: keystone

Suisse-UE: Le Centre accuse le Conseil fédéral d'avoir commis une «erreur»

Le président du parti, Philipp Matthias Bregy, explique la position du Centre sur la question européenne et critique le Conseil fédéral.
29.10.2025, 16:5229.10.2025, 16:58
Benjamin Rosch / ch media

C'est sans doute la question la plus importante de la législature actuelle: quelle est la position des partis sur les accords bilatéraux avec lesquels le Conseil fédéral souhaite rétablir les relations avec l'UE? Après une assemblée des délégués mémorable du PLR et la polémique publique de l'UDC, la position du Centre était attendue avec impatience.

Le président du parti Philipp Matthias Bregy lève désormais le voile dans une interview accordée au Tages-Anzeiger. Les accords sont «acceptables», déclare-t-il:

«Nous ne sommes pas euphoriques à propos de cet accord, mais il est important d'avoir des relations avec l'UE fondées sur des règles.»
Philipp Matthias Bregy

Le oui était attendu. Selon les sondages, la grande majorité de la base du parti est favorable aux accords avec l'UE.

Querelles autour de la majorité des cantons

Une base pour la réponse à la consultation a été posée par un groupe de travail interne au parti, composé essentiellement des délégations des commissions de politique extérieure du Conseil national et du Conseil des Etats. Parmi ses membres, les opinions sur l'UE divergent déjà fortement.

La défaite de l'UDC à Genève annonce une période de vendetta

Gerhard Pfister, le prédécesseur de Bregy, s'est engagé à plusieurs reprises pour que les traités européens soient soumis à la majorité des cantons. La conseillère aux Etats argovienne Marianne Binder, entre autres, s'est publiquement opposée à cette idée.

Dans sa réponse à la consultation, le parti du centre contourne, pour l'instant, ce terrain glissant. Il souhaite d'abord attendre les délibérations du Parlement, explique Philipp Matthias Bregy:

«Le Conseil fédéral a commis l'erreur de se prononcer trop tôt contre une majorité des cantons»
Philipp Matthias Bregy

Le président du Centre critique également le gouvernement concernant la mise en œuvre des accords avec l'UE en matière de politique intérieure. La clause de sauvegarde visant à limiter la libre circulation des personnes serait une «solution minimale» et des améliorations seraient nécessaires en matière de protection salariale et de reprise dynamique du droit.

L'actu en Suisse c'est par ici
Pourquoi la frontière entre la Suisse et la France ne va pas «disparaître»
6
Pourquoi la frontière entre la Suisse et la France ne va pas «disparaître»
de Antoine Menusier
«A Lausanne, les commerçants sont plus emmerdés que les dealers»
7
«A Lausanne, les commerçants sont plus emmerdés que les dealers»
de Fred Valet
Chez Migros, «personne n’a remarqué cette erreur»
4
Chez Migros, «personne n’a remarqué cette erreur»
de Flavia Kälin, Raphael Bühlmann
«C’est Beyrouth»: cet armurier romand sidéré après un casse express
8
«C’est Beyrouth»: cet armurier romand sidéré après un casse express
de Alexandre Cudré

Voici à quoi pourrait ressembler la Suisse en 2085

1 / 10
Voici à quoi pourrait ressembler la Suisse en 2085
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Les plus lus
1
Attention à ces changements de loi en novembre en Suisse
2
Un ex de Coop fait des révélations sur les caisses automatiques
3
La neige tombe, mais son «ennemi par excellence» arrive
Elle n'aurait jamais dû dire ça à la RTS
Il y a des petites remarques qu'on ferait bien de garder pour soi. Comme Elisabeth Baume-Schneider, notre ministre de la santé, qui explique qu'elle n'est «pas une experte en caisses maladie» sur la RTS, à une heure de grande audience. Bravo.
Je n'ai pas pu m'empêcher de tiquer en écoutant Elisabeth Baume-Schneider au 19.30 de la RTS ce lundi. La conseillère fédérale était interrogée sur son plan de 300 millions d'économies — bienvenues — dans le domaine des coûts de la santé.
L’article