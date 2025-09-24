faible pluie11°
DE | FR
burger
Suisse
LGBTIQ+

Lausanne: «Cette d’agression n’a pas sa place en démocratie»

Pierre-Antoine Hildbrand enfariné à Lausanne le 23 septembre.
Pierre-Antoine Hildbrand enfariné à Lausanne le 23 septembre.image: watson/agences

«Ce type d’agression n’a pas sa place dans le débat démocratique»

Quatre partis, PLR, PS, UDC et Ensemble à gauche, réagissent à l'enfarinage dont a été victime mardi le municipal lausannois Pierre-Antoine Hildbrand, visé par un groupe queer et trans.
24.09.2025, 17:0224.09.2025, 18:39
Antoine Menusier
Antoine Menusier

«Ce type d’agression n’a pas sa place dans le débat démocratique», affirme la présidente du PLR lausannois, Mathilde Maillard, jointe par watson. La conseillère communal (législatif) de la Ville de Lausanne réagit à l’enfarinage du municipal Pierre-Antoine Hildbrand, mardi, à Lausanne, par le collectif Queervnr, de la mouvance LGBTQIA+. Lui-même PLR, le directeur de la sécurité et des politiques LGBTQIA+ à la Municipalité inaugurait une dizaine de bancs publics peints aux couleurs de l’arc-en-ciel, celles des minorités sexuelles et de genre, lorsque le groupuscule en question l’a aspergé de farine.

Queervnr, qui reproduit sur son Instagram l’acronyme d’extrême gauche ACAB («tous les flics sont des bâtards», en français), reproche à Pierre-Antoine Hildbrand un «pinkwashing» cherchant à faire oublier les «violences policières». Allusion aux décès de personnes noires tuées par la police lors d’interventions, ainsi qu’aux messages racistes trouvés sur des groupes WhatsApp des forces de l’ordre lausannoises.

Un municipal lausannois enfariné lors d'une inauguration

Passée la condamnation de l’agression, Mathilde Maillard relève une contradiction:

«Ces milieux d’extrême gauche qui revendiquent plus de droits s’en prennent à ceux qui travaillent concrètement pour une ville ou chacun peut vivre plus librement»
Mathilde Maillard

La présidente du PLR lausannois fait remarquer que «Pierre-Antoine Hildbrand veille à ce que les auteurs de comportements inadmissibles soient sanctionnés et s’engage en faveur de réformes pour que la police ne soit plus confrontée à une affaire comme celle des groupes WhatsApp racistes dans la police de la Ville».

Mathilde Maillard adresse un autre reproche à Queervnr:

«Les revendications à rallonge de ce type de groupuscule, où règne le maître-mot d’intersectionnalité, ne me convainquent pas tellement. Cela enferme les gens dans toujours plus de cases et finit par nuire à l’égalité. Enfin, comment peut-on parler d’inclusion comme le font ces groupes en excluant toute une partie de la population ou toute une institution démocratique comme la police de la société?»
Mathilde Maillard
Ce scandale sur WhatsApp oblige Lausanne à réformer sa police

Chef du groupe socialiste au Conseil communal de Lausanne, Louis Dana réagit en deux temps. D’abord, la condamnation:

«On se doit de condamner toute violence commise à l'endroit des personnes élues. Cela dessert toujours la cause que l'on pense défendre»
Louis Dana

Puis le soutien aux minorités:

«La visibilité des minorités dans l'espace public est une étape importante dans les causes que nous souhaitons défendre»
Louis Dana

Pour le chef du groupe UDC au législatif lausannois, Valentin Christe, «il est gravissime de s’en prendre aux élus, comme ce groupuscule l’a fait». Il ajoute: «Il y a un sentiment d’impunité dans la gauche radicale.»

«Ces mouvements qui se disent antifascistes n’hésitent pas à recourir à la violence pour faire entendre leur point de vue. C’est très inquiétant»
Valentin Christe

Vice-président du groupe Ensemble à gauche au Conseil communal de Lausanne, Pierre Conscience affirme que «l’enfarinage ne fait pas partie des méthodes préconisées» par son parti. Cela dit:

«Il ne faut pas non plus exagérer ce geste qui est, je le répète, à déplorer. C'est aussi un moyen d'alerter sur des problématiques à prendre à compte»
Pierre Conscience

A ce propos, pour Pierre Conscience, le geste du groupuscule en question est «révélateur» de plusieurs choses.

«Il témoigne d’un sentiment d’inaction des autorités municipales par rapport à des discriminations racistes, sexistes et homophobes qui existent notamment au sein de la police lausannoise, comme cela a été révélé cet été lors de la conférence de presse sur certains groupes WhatsApp de la police municipale.»
Pierre Conscience
L'actu en Suisse c'est par ici
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
de Sermîn Faki
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
de Fred Valet
Des vaches romandes sont victimes de Trump
Des vaches romandes sont victimes de Trump
de Stefan Bühler
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
5
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
3
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
de Antoine Menusier
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
de Sven Papaux
Thèmes
- Les Patisseries de Akram Gasri
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Les plus lus
1
Une entreprise suisse est en train de révolutionner le hockey
2
La Suisse suspend les paiements pour les systèmes Patriot américains
3
On a testé le plus haut sommet de randonnée balisé d’Europe
Ce sondage enterre un peu plus le F-35 en Suisse
Un nouveau sondage montre que de nombreux Suisses souhaiteraient une nouvelle votation sur l’achat de jets. L'acquisition des F-35 tourne au fiasco, il serait peut-être temps de repasser par les urnes.
C’est un résultat clair: 63% des personnes interrogées souhaitent voter une nouvelle fois sur l’acquisition de nouveaux avions de combat. C’est ce qu’a révélé une étude de Demoscope commandée par le site Infosperber. Quelque 2000 personnes ont été interrogées.
L’article