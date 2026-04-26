MSD, ici la filiale de Schachen dans le canton de Lucerne, remplit les caisses de l’Etat suisse de milliards. screenshot google maps

Le plus grand contribuable de Suisse serait américain

Le groupe pharmaceutique américain MSD a payé en 2025 environ 1,8 milliard de francs d’impôts sur les bénéfices en Suisse, dépassant ainsi vraisemblablement Roche, Novartis ou Nestlé.

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Le plus grand contribuable fiscal des entreprises en Suisse ne vient peut-être ni de Bâle ni de Vevey, mais des Etats-Unis. Selon son rapport annuel 2025, le groupe pharmaceutique MSD a versé en Suisse 2,1 milliards de dollars d’impôts sur les bénéfices, soit environ 1,8 milliard de francs.

L’information a d’abord été révélée par Republik, sur la base du rapport de gestion du groupe. Ce montant représenterait environ 6% de l’ensemble des recettes suisses issues de l’impôt sur les bénéfices des entreprises.

A titre de comparaison, Roche a payé en 2025, selon des estimations de la Handelszeitung, près de 1,3 milliard de francs d’impôts sur les bénéfices en Suisse. Nestlé et Novartis suivent, avec des montants nettement inférieurs.

Seulement 1000 employés en Suisse

Ce constat est d’autant plus frappant que MSD emploie en Suisse beaucoup moins de personnel que dans son marché domestique américain. A l’échelle mondiale, le groupe compte environ 75 000 employés, dont près de 30 000 aux Etats-Unis. En Suisse, il en emploie environ 1000. Le siège suisse est situé à Lucerne, avec des sites supplémentaires à Schachen et Zurich.

Selon Republik, MSD bénéficie en outre à Lucerne d’un allègement fiscal cantonal valable jusqu’en 2032. La part exacte des 1,8 milliard de francs effectivement imposée à Lucerne ou à Zurich n’est pas connue, en raison du secret fiscal.

Pour Lucerne, l’enjeu est à la fois politique et financier. Le journal Luzerner Zeitung indique que le canton et la ville deviennent de plus en plus dépendants de MSD. La contribution exacte du groupe aux recettes fiscales lucernoises reste inconnue. En revanche, selon le quotidien, les recettes issues de l’impôt sur les entreprises ont fortement augmenté dans le canton de Lucerne au cours des deux dernières années.

Au centre des activités de MSD figure un médicament particulièrement important en Suisse: Keytruda. Selon le rapport sur les médicaments de Helsana, ce traitement contre le cancer a généré en 2024 des coûts de 183,4 millions de francs, plus que tout autre médicament dans le pays.

Pour MSD, Keytruda est depuis plusieurs années un moteur essentiel de ses bénéfices. D’après Republik, le médicament a déjà généré 163 milliards de dollars de revenus pour le groupe. En 2025, il représentait près de la moitié du chiffre d’affaires total. (trad. tib)