Romaine Morard s'en va, La Matinale perd sa voix

La journaliste Romaine Morard quitte l'émission phare du matin sur RTS – La Première.

La journaliste Romaine Morard quitte la présentation et la production de La Matinale. Elle réveillera les auditeurs une dernière fois jeudi sur La Première, avant de se lancer dans la préparation d'une nouvelle émission d'entretiens à l’automne, a annoncé la RTS lundi. L'intérim sera assuré par la journaliste Valérie Hauert.

Après quatre ans et demi, Romaine Morard a choisi de quitter La Matinale, «une expérience magnifique» selon elle. La journaliste se réjouit néanmoins de retrouver un rythme de vie plus naturel et de pouvoir se consacrer à un nouveau projet.

Le poste de présentateur-producteur de La Matinale sera mis au concours à l'interne. Valérie Hauert, journaliste confirmée, reprend le flambeau ad intérim.

Avant d’être nommée à La Matinale en août 2017, Romaine Morard avait présenté et coproduit l’émission de débat Infrarouge et les Journaux du week-end. Ancienne correspondante au Palais fédéral, elle a également présenté de nombreuses émissions de votations et d’élections fédérales. (ats)