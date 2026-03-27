Changement «historique» dans le paysage médiatique romand

Gassmann Media souhaite renforcer son positionnement en tant que maison de médias bernoise. Keystone

Le Tribunal administratif fédéral a confirmé l’attribution de la concession télévisuelle régionale à Canal B, scellant la défaite de TeleBielingue et actant un tournant majeur dans le paysage audiovisuel biennois.

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C'est désormais officiel: Canal B obtient la concession pour la nouvelle chaîne de télévision régionale couvrant la région biennoise et touchera donc la redevance. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours de TeleBielingue.

Dans un arrêt de 45 pages dont Keystone-ATS a reçu une copie vendredi, le TAF confirme la décision de l'Office fédéral de la communication (OFCOM), qui avait attribué la région de Bienne, du Seeland et du Jura bernois à Canal B. Celle-ci ne pouvant plus être contestée, les premières émissions seront diffusées dès le 1er juillet 2026. La concession est valable jusqu'en 2034.

TeleBielingue, propriété du groupe Gassmann Media, luttait depuis 2024 pour conserver sa concession attribuée par l'OFCOM à Canal B, projet porté par la télévision neuchâteloise Canal Alpha. La chaîne biennoise était au bénéfice d'une concession transitoire jusqu'à la décision finale.



Diversité de l'offre

Un premier recours avait été partiellement admis par le TAF, qui avait renvoyé l'affaire au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) pour un nouvel examen. Le DETEC avait estimé que Canal B contribuait davantage à la diversité médiatique du marché que sa concurrente. Il avait donc à nouveau attribué la concession à Canal B.

Selon la loi, si des candidatures sont jugées équivalentes, celle qui contribue le plus à la diversité de l'offre et des opinions dans la zone de desserte doit être privilégiée. Concernant ce grief de la diversité, Telebielingue dans son recours reprochait à l'instance précédente de ne pas avoir tenu compte du fait qu'elle était la seule chaîne entièrement bilingue de la région.

Si la concession était octroyée à sa concurrente, l'offre télévisuelle dans la région en serait donc péjorée. En outre Telebielingue soulignait que l'offre de Canal B constituait beaucoup «de copié-collé» par rapport à l'offre télévisuelle de sa grande soeur, Canal Alpha.

Le TAF lui a rétorqué que l'évaluation de la diversité médiatique ne se fonde pas sur des émissions individuelles. Quant à l'argument portant sur le bilinguisme, le TAF le balaie également. Il réfute enfin les arguments de la recourante concernant l'établissement des faits et la violation du droit d'être entendu. Les faits ont été suffisamment bien établis, relèvent les juges de St-Gall dans leur décision.



«C'est un énorme soulagement», a confié à Keystone-ATS Marcello del Zio, co-propriétaire de Canal B, en commentant la décision de justice. Cette dernière «a été très longue à venir», a-t-il ajouté. Le traitement des recours a freiné le développement de Canal B, initialement prévu pour janvier 2026.

Canal B va donc continuer à mettre en place cette chaîne, petite soeur de Canal Alpha. «On doit encore engager pas mal de gens», a ajouté Marcello del Zio. En raison de l'effet suspensif du recours de TeleBielingue, Canal B avait dû geler les embauches. Pour renforcer son effectif, la chaîne se dit prête à engager plusieurs collaborateurs de Telebilingue.

Le siège, la rédaction et le studio principal de Canal B, détenue par la société neuchâteloise de production Mystik SA, seront implantés dans le quartier de Boujean à Bienne. Son rédacteur en chef Laurent Kleisl a déjà été nommé l'an dernier.

La fin d'une histoire

«La décision du TAF marque la fin provisoire d’une histoire à succès de 26 ans de la seule télévision privée bilingue en Suisse», regrette le groupe Gassmann Media, dont fait partie TeleBielingue. L'éditeur informera en mai de la future orientation de l’offre audiovisuelle du groupe de médias.

«Nous nous sommes engagés avec détermination pour TeleBielingue. Nous adressons nos sincères remerciements à nos collaboratrices et collaborateurs qui se sont investis tout au long de la procédure avec un engagement exceptionnel, un grand professionnalisme et une loyauté remarquable en faveur de TeleBielingue», a déclaré dans un communiqué Stefan Niedermaier, propriétaire de Gassmann Media.

Indépendamment de cette décision de justice, l’entreprise réaffirme son engagement en faveur d’un journalisme de qualité, solidement ancré dans la région, à Biel/Bienne, dans le Seeland et dans l’ensemble du canton de Berne. (mbr/ats)