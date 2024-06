Le service de messagerie Telegram regorge d'utilisateurs qui, sous couvert d'anonymat, appellent à des actes de violence contre le gouvernement suisse. Image: Dall-e/keystone/watson

Des milliers de personnes appellent à «exécuter le Conseil fédéral»

Un canal Telegram suisse diffuse des menaces contre les institutions et le monde politique, atteignant des dizaines de milliers de personnes.

Daniel Schurter Suivez-moi

L'organisation médiatique indépendante Fairmedia surveille systématiquement les activités extrémistes sur Telegram, en mettant l'accent sur les chaînes liées à la Suisse. Les chercheurs ont récemment découvert un cas préoccupant, mentionné dans un dossier que watson a pu consulter en avant-première.

Des publications appellent à «tous vous éliminer», à éradiquer le «Deep State» et à «exécuter l'ensemble du gouvernement suisse». De tels appels à la violence se sont multipliés depuis la pandémie de Covid-19 et les mesures imposées par le gouvernement, mais ils atteignent rarement un large public, note Fairmedia.

Les contenus de ce canal Telegram sont largement en accord avec les théories du complot portées par QAnon aux Etats-Unis, des thèses qui ont aussi pris racines en Suisse depuis la pandémie.

Quel est le rapport avec Trump et JFK?

Nous ne dévoilerons pas le nom du canal Telegram et de son exploitant présumé ici afin de ne pas lui faire de la publicité. ce qui est clair c'est qu'il est associé au milieu des théoriciens du complot et au mouvement QAnon américain.

A propos des contenus absurdes, Fairmedia écrit:

«T.M. se fait passer pour John F. Kennedy, qui aurait voyagé dans le temps jusqu'à notre époque pour lutter contre la ‹cabale satanique nazie et juive›, dont l'objectif serait de détruire l'humanité entière. Il affirme être soutenu par John F. Kennedy Junior et Donald Trump.



Il suppose en outre que la ‹Space Force› créée par Trump joue un rôle décisif dans la lutte contre cette cabale».



Le message correspondant a déjà été vu plus de 107 000 fois, comme peut le confirmer watson. Fairmedia affirme:

«Même si ses messages semblent abscons, les chiffres montrent que T.M. n'est pas un fou solitaire. Sa chaîne Telegram connaît une croissance constante – rien que le mois dernier, elle a gagné plus de 16 000 abonnés».

Il est toutefois impossible de savoir quels utilisateurs de Telegram sont abonnés à cette chaîne.

Le chiffre officiel d'utilisateurs en Suisse n'est non plus connu et nous ne savons pas combien de personnes consomment les canaux toxiques et leurs contenus extrémistes. Selon une enquête de l'IGEM, 800 000 personnes (12% de la population) utilisent quotidiennement un service de messagerie alternatif comme Telegram.

Quel est le danger?

Fairmedia part du principe que les abonnés du canal Telegram proviennent aussi bien de l'ensemble de l'espace germanophone, c'est-à-dire d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse, que d'Amérique du Nord. L'exploitant du canal diffuse de nombreux messages en anglais ainsi qu'en allemand. Ils présentent en outre souvent un lien avec la Suisse.

«Que des canaux Telegram toxiques appellent ouvertement au meurtre de conseillers fédéraux est un niveau d'escalade qui est atteint de temps en temps. Que de tels messages deviennent viraux est dans ce cas préoccupant». Fairmedia

watson ne s'étend pas davantage sur l'exploitant.

La méfiance et la haine envers les élites politiques et sociales sont des caractéristiques typiques du récit de QAnon, constate Fairmedia. Les théories du complot vont jusqu'à prétendre que les élites enlèvent des enfants et en abusent. On retrouve ici un lien évident avec le récit de conspiration antisémite.

D'ailleurs, comme l'a rappelé Fairmedia dans une étude précédente, les médias dit «alternatifs» suisses et diffusés via Telegram alimentent également l'antisémitisme.

Comment réagit la Confédération?

L'Office fédéral de police (Fedpol) a expliqué à Fairmedia, avoir connaissance des appels à la violence en question.

Fedpol, qui est également responsable de la protection du gouvernement national ainsi que des parlementaires fédéraux, observe moins de signalements de menaces à l'encontre des gens qu'ils protègent depuis la fin des mesures gouvernementales contre le Covid-19, mais leur nombre reste plus élevé qu'avant la pandémie.

«La nature préoccupante et violente de ces menaces perdure depuis le début des mesures Covid» Porte-parole de Fedpol

Fairmedia souligne que les canaux Telegram régulièrement analysés par l'organisation sont «remplis de désinformations, de discours haineux et de théories du complot fumeuses». Tout cela resterait sans réplique et recevrait plus ou moins d'approbation de la part des utilisateurs du canal.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci