Les Suisses raffolent des seringues amaigrissantes controversées

L'obésité touche statistiquement beaucoup moins de personnes en Suisse qu'aux Etats-Unis. Pourtant, la Suisse a une consommation par habitant plus élevée d'injections amaigrissantes comme le désormais célèbre Wegovy. La principale raison est le coût des produits.

Reto Wattenhofer / ch media

Elles s'appellent Ozempic, Saxenda ou Wegovy et garantissent une perte de poids. Développées à l'origine pour les diabétiques, les injections amaigrissantes sont devenues un succès commercial. Comme elles coupent l'appétit, elles aident aussi à perdre du poids. Elles ont fait du fabricant danois Novo Nordisk une entreprise à succès en Europe.

Une nouvelle étude montre que, bien que les gens soient moins souvent touchés par l'obésité en Suisse, la consommation par habitant des nouvelles injections amaigrissantes y est plus élevée qu'en Allemagne, au Canada et aux Etats-Unis. C'est la conclusion à laquelle est parvenue une équipe de chercheurs dirigée par Kerstin Noëlle Vokinger de l'Université de Zurich.

Dans l'étude parue dans la revue scientifique «JAMA Internal Medicine», les auteurs ont passé en revue la vente de différents médicaments. Parmi eux, le Saxenda et le Wegovy, deux injections bien connues pour perdre du poids.

La plus forte augmentation du traitement par habitant a été observée en Suisse, bien que la Confédération ait «la plus faible prévalence d'obésité parmi ces pays», indique l'étude. L'évolution des doses journalières par habitant est impressionnante. A partir de 2020, la courbe des ventes en Suisse est en forte hausse. De moins de 0,1, elle passe à plus de 0,4 dose journalière par habitant et par trimestre en 2023.

Aux Etats-Unis également, la consommation par habitant augmente fortement jusqu'à en dessous de 0,4 dose journalière. En revanche, la croissance au Canada est nettement moins forte, avec 0,15 dose journalière. L'Allemagne n'enregistre pratiquement aucune augmentation.

L'assurance de base joue un rôle important

Pour les auteurs de l'étude, ces différences ne sont pas dues au hasard: ils les attribuent aux coûts pour les patients.

Alors qu'en Suisse, les caisses d'assurance maladie prennent en charge les coûts des injections amaigrissantes sous certaines conditions, dans les autres pays, les patients doivent généralement payer de leur poche. En Allemagne, selon l'étude, les médicaments sont considérés comme des «liés au style de vie». Aux Etats-Unis et au Canada, cela dépend de la couverture d'assurance individuelle. Les programmes gouvernementaux ne couvrent pas les frais.

Il existe également un écart important au niveau des prix des médicaments. Selon l'étude, un traitement annuel au Saxenda coûte environ 2000 dollars en Suisse, alors qu'aux Etats-Unis, il s'élève à 15 700 dollars.

Traduit de l'allemand par Anne Castella