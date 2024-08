prend des mesures contre les pénuries de médicaments

Le Conseil fédéral veut importer des médicaments non autorisés

Les pénuries de médicaments mettent en danger la santé des Suisses et le problème s’aggrave. Voici le plan du Conseil fédéral.

Plus de «Suisse»

En Suisse, les pénuries de médicaments sont de plus en plus fréquentes. Elles font courir un risque pour la santé de la population du pays et la situation empire depuis des décennies. Pour y faire face, le Conseil fédéral prend de nouvelles mesures, a-t-il indiqué jeudi.

Quel est le problème avec les médicaments?

Les délocalisations vers l'Asie et la concentration des fournisseurs rendent vulnérables les chaînes d'approvisionnement. Dans le monde et en Suisse, a souligné la directrice de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) Anne Lévy devant les médias à Berne.

La Suisse fait face à une pénurie chronique de médicaments. Image: Photothek

L'évolution des conditions de marché suite à la pandémie de Covid-19 et l'impact de la guerre en Ukraine ont également contribué à l'instabilité du marché. De plus, la Suisse est un marché peu attrayant pour les entreprises mondiales.

Qu'est-ce qui va changer avec les mesures prises?

Le Conseil fédéral a déjà pris des mesures à court terme au printemps 2023, notamment le remboursement des médicaments fabriqués par les pharmaciens, comme le sirop antidouleurs pour les enfants. Un nouveau volet doit renforcer l'approvisionnement.

Il s'agit notamment d'étendre les réserves obligatoires à des médicaments vitaux supplémentaires. Ainsi, l'approvisionnement sera assuré pour une plus large gamme de produits.

Concrètement, que va faire le Conseil fédéral?

En cas de pénurie, les médicaments non autorisés en Suisse doivent pouvoir être importés temporairement pour d'importants groupes de patients. Mais uniquement depuis des pays qui ont un système de contrôle similaire à la Suisse.

Les procédures d'autorisation seront également simplifiées. La Confédération examinera la possibilité de participer aux processus d'autorisation européens.

Pourquoi on ne produit pas ces médicaments en Suisse?

Le Conseil fédéral veut également soutenir la production en Suisse de médicaments. Là aussi, des simplifications sont prévues. Il sera notamment possible de renoncer au réexamen de l'économicité de ces médicaments ou à des baisses de prix.

Cette mesure vise à éviter que les fabricants ne retirent leurs médicaments du marché faute de rentabilité. Elle concerne les médicaments bon marché dont le brevet a expiré, a rappelé Anne Lévy. Par ailleurs, la Confédération pourra elle-même, via la pharmacie de l'armée, produire des médicaments en cas de pénurie grave.

Un groupe d'experts a été chargé de soumettre des mesures supplémentaires d'ici 2025. La directrice de l'OFSP a commenté:

«Le problème de pénurie n'est toutefois pas définitivement réglé»

La situation restera tendue tant que les pays producteurs et les fabricants ne seront pas suffisamment nombreux. Mais la Suisse sera au moins sur un pied d'égalité avec les autres pays.

Régler le problème en cas de pandémie

Le Conseil fédéral a également prévu les situations de pandémie et clarifié les responsabilités afin d'éviter des retards. Lors d'une pandémie, la population doit rapidement disposer de vaccins, de médicaments, de tests de laboratoire et d'autres bien médicaux essentiels.

Une liste de médicaments dont la Suisse a besoin doit être établie. Il faut également clairement réglementer l'acquisition de ces biens et leur livraison aux hôpitaux, aux médecins et aux pharmacies.

L'OFSP a été chargé des travaux. (jah/ats)