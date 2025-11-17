De la neige jusqu’en plaine en Suisse cette semaine

Baisse des températures et premiers flocons attendent les Suisses cette semaine. On fait le point.

Plus de «Suisse»

La limite des chutes de neige en Suisse baissera considérablement, ce lundi après-midi, passant d'environ 1800 mètres à seulement 800 mètres. Ce phénomène est dû au passage d'un front froid qui atteint la Suisse en ce début de semaine.

Comme l'écrit MétéoSuisse, la limite descendra même à 500 mètres en fin de journée, des flocons seront ainsi déjà possibles localement en plaine.

En montagne, en revanche, le manteau blanc semble assuré: d’ici mardi matin, les météorologues prévoient jusqu’à 40 centimètres de neige fraîche sur le versant nord des Alpes au-dessus de 1800 mètres, et entre cinq et quinze centimètres au-dessus de 1000 mètres.

La Confédération a, d'ailleurs, a émis un avis de risque d'avalanche de niveau 3 (danger considérable) dans certaines régions. Il s'agit des zones suivantes: Moesano (GR), Avers (GR), Bergell (GR), Bernina (GR), Bleniotal (TI), Corvatsch (GR), Rheinwald (GR) et Zervreila (GR).

Un avis de risque d'avalanche de niveau 3 a été émis dans certaines régions (indiqué en orange). Image: screenshot météonews

Dans la nuit de mercredi à jeudi

Mardi et mercredi devraient toutefois à nouveau être secs en Suisse, mais les températures baisseront sensiblement. On devrait enregistrer des températures négatives même en plaine.

Selon les prévisions de l’Institut pour l’étude de la neige et des avalanches (SLF), la neige arrivera réellement dans la nuit de mercredi à jeudi. La limite pluie-neige pourrait alors descendre jusqu’à 400 mètres. On ignore encore si la neige s'accumulera en plaine. (ome/jzs)