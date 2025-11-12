Voici comment voir les aurores boréales ce soir en Suisse

De puissantes éruptions solaires ont provoqué l'apparition d'aurores boréales dans la nuit de mardi à mercredi. En Suisse également, il a été possible d'admirer ce phénomène. Mercredi, en début de soirée, la probabilité est encore plus élevée de voir le ciel se colorer. On vous dit tout.

Les chances sont bonnes de pouvoir observer à nouveau des aurores boréales à la nuit tombée, indique mercredi à Keystone-ATS l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse).

Le ciel ne sera cependant pas aussi dégagé que durant la nuit de mardi à mercredi, ce qui pourrait un peu gâcher le spectacle. Voici tout de même des astuces pour en profiter au maximum.

Où peut-on observer les aurores boréales en Suisse?

Comme toujours pour les phénomènes lumineux nocturnes, c'est dans les endroits où la pollution lumineuse est la plus faible que vous les verrez le mieux. Les endroits situés en altitude sont particulièrement adaptés, car ils vous permettent de regarder le plus loin possible vers le nord. De plus, le risque d'être pris dans le brouillard y est moindre.

Des aurores boréales illuminent le ciel au-dessus du phare St Mary's à Whitley Bay, sur la côte nord-est de l'Angleterre, le mercredi 12 novembre 2025. Keystone

Les conditions météorologiques restent stables. Cela signifie que dans certaines régions de plaine, le brouillard obstrue la vue. Selon Météo Suisse, des voiles nuageux pourraient également obscurcir la vue, ce qui rendrait les conditions météorologiques moins idéales que la nuit dernière.

En revanche, la lune est en déclin. Cette nuit, seule la moitié de celle-ci sera visible, ce qui est tout de même mieux qu'une pleine lune.

Pour mercredi soir, les valeurs prévues sont plus élevées que pour la nuit dernière. Les valeurs les plus élevées sont attendues jusqu'à 22 heures. «Il y a donc de bonnes chances que nous puissions à nouveau observer des aurores boréales après la tombée de la nuit», a déclaré l'Office fédéral de climatologie et de météorologie (MétéoSuisse) à l'agence de presse Keystone-SDA.

Comment photographier les auores boréales au mieux?

Le photographe professionnel spécialisé dans la nature et les paysages Lukas Moesch a révélé ses astuces dans une interview accordée à watson:

«Je donnerais le conseil suivant: utilisez des distances focales comprises entre 20 et 85 mm avec une très bonne intensité lumineuse de 1,8 à 2,8. Comme les lumières sont très éloignées et assez faibles, vous pouvez utiliser des vitesses d'obturation allant jusqu'à 20 secondes, en fonction bien sûr de la distance focale.»

«La vitesse d'obturation maximale est calculée à l'aide de la "formule" 400: distance focale = vitesse d'obturation (par exemple: 400: 85 mm = 4,7 sec). Il est également indispensable de régler manuellement la balance des blancs sur 4000 K et d'utiliser une valeur ISO comprise entre 5000 et 10 000.»

«Vous devez également placer l'appareil photo sur un trépied ou au sol afin que les images soient aussi nettes que possible. Si vous ne disposez pas d'un équipement professionnel, vous pouvez également essayer avec votre téléphone portable. Ou simplement profiter des lumières à l'œil nu.»

Un spectacle jusqu'en Suisse la nuit dernière

Dans la nuit de mardi à mercredi, les aurores boréales étaient bien visibles entre deux et six heures du matin, souligne MétéoSuisse.

Un photographe immortalise les aurores boréales dans le nord de la Hongrie, le 12 novembre 2025. Keystone

Le phénomène pouvait être observé aussi bien en montagne qu'en plaine, des deux côtés des Alpes. Sur le plateau, la vision en-dessous de 500 mètres d'altitude a pu être voilée par le brouillard.

Les aurores boréales surviennent lorsque des particules chargées émises par le soleil entrent en contact avec le champ magnétique terrestre. La puissante éruption solaire survenue lundi a projeté un flux de particules à haute énergie en direction de la Terre provoquant l'apparition du phénomène bien plus au sud que d'habitude. (max/vro/ats)