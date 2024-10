keystone / dr (montage)

Le chaud va faire son retour en Suisse

L'automne a déjà montré le bout de son nez, mais les prochains jours s'annoncent plutôt printaniers. Températures douces, soleil et ciel bleu, voici ce qui nous attend du côté météo en Suisse.

Plus de «Suisse»

Ce vendredi se termine avec le soleil dans toute la Suisse. Si la matinée n'a pas eu bonne mine, avec de nombreux nuages et des précipitations par endroits, un ciel bleu s'est installé dans la majorité du pays dans la deuxième partie de la journée. Selon Météo Suisse:

«Un anticyclone temporaire a permis un temps assez ensoleillé en plaine, et partiellement ensoleillé dans les Alpes»

Dans le sud, les températures ont même atteint les 20°C. De quoi remonter le moral des troupes après plusieurs jours où le temps a été déprimant.

L'Europe se réchauffe. dr

La nuit de vendredi à samedi s'annonce clair rendant visible le passage de la comète C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS, annonce Météo Suisse. Il faudra tourner son regard vers l'ouest au coucher du soleil pour tenter de l'apercevoir.

Un week-end mitigé avant le retour du printemps

Ce week-end s'annonce mitigé: le samedi amènera quelques précipitations, du brouillard, mais aussi du soleil. Les températures resteront stables avec 15 degrés samedi, notamment à Genève et Moutier.

Toujours selon les prévisions des météorologues, les Suisses pourront profiter de températures printanières dès dimanche. Grâce à une dépression à l'ouest de l’Europe, le nord du pays pourrait aussi retrouver des températures proches de 20°C. Et dès la mi-semaine, le Foehn pourrait même pousser le mercure à 25°C dans les vallées alpines.

Image: météo suisse

Mercredi s'annonce d'ailleurs comme étant le jour le plus chaud de la semaine. Mais le temps sec et ensoleillé se maintiendra de lundi à jeudi avec des températures atteignant les 19 degrés dans toute la Romandie et jusqu'à 24 degrés à Sion. Il faudra toutefois se méfier d'une certaine instabilité se traduisant par quelques nuages et précipitations.

Mercredi, les température atteindront 19 degrés à Genève. Image: météo suisse

(sia)