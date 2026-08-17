ciel couvert21°
DE | FR
burger
Suisse
Météo

Un randonneur tué par la foudre au Piz Starlex

Piz Starlex, dans le val Müstair
Le drame est survenu sur le Piz Starlex, côté italien (image d'archives).Image: Roland Zumbühl/wikimedia commons

Un randonneur tué par la foudre à la frontière suisse

Un homme a été retrouvé mort dans le Val Müstair, côté italien. Il avait été porté disparu dimanche.
17.08.2026, 16:1417.08.2026, 16:14

Un homme a été retrouvé mort dans la nuit de dimanche à lundi sur le versant italien du Piz Starlex, dans le Val Müstair. Il pourrait avoir été frappé par la foudre alors qu'il descendait de la montagne, indiquent les agences de presse transalpines.

La victime, retrouvée peu avant minuit à 2600 mètres d'altitude, est un habitant de cette région limitrophe des Grisons. Il avait été porté disparu dimanche.

Cette grotte romande appréciée des randonneurs ferme pour longtemps

Le dernier contact avait eu lieu vers les 13h00, alors qu'il se trouvait au sommet de la montagne et qu'un orage approchait. A leur arrivée, les secours n'ont pu que constater le décès du malheureux.

Incident similaire en Sicile

En Sicile, un randonneur américain a également trouvé la mort après avoir été frappé par la foudre sur l'Etna. Il se trouvait dans une zone interdite au milieu d'un violent orage lorsqu'il a été foudroyé, selon le journal La Sicilia.

La victime, âgée de 30 ans, était encore en vie à l'arrivée des secours. L'homme est décédé pendant son transport vers l'hôpital de Catane.

Sept conseils pour éviter que votre randonnée ne tourne mal

Culminant à plus de 3300 mètres, l'Etna est le plus haut volcan actif d'Europe et a connu de fréquentes éruptions au cours des 500'000 dernières années. Il est encore entré en éruption la semaine dernière. (jzs/ats/ans)

L'actu en Suisse c'est par ici
La «machine à cash» qui remplit les caisses suisses est menacée
1
La «machine à cash» qui remplit les caisses suisses est menacée
de Pascal Michel, Gregory Remez
Ces frais pousseraient les Suisses à délaisser la voiture
3
Ces frais pousseraient les Suisses à délaisser la voiture
Comment la marque On a fait plier Berne pour utiliser la croix Suisse
1
Comment la marque On a fait plier Berne pour utiliser la croix Suisse
de Henry Habegger
Un élu romand veut en finir avec cette tendance des CFF
2
Un élu romand veut en finir avec cette tendance des CFF
Thèmes
Ce wingsuiter réussi un vol sans fin
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Un motocycliste grièvement blessé après une chute dans le Jura bernois
Un motard a été grièvement blessé dans la nuit de samedi à dimanche en chutant sur l'autoroute A16 entre Bienne le Jura bernois. Il a été héliporté.
Un motocycliste a été grièvement blessé dans un accident survenu samedi peu avant minuit sur l’A16 à Péry-La Heutte (BE), peu avant le tunnel de Rondchâtel. Il a dû être héliporté à l’hôpital par la Rega.
L’article