Migros, Coop et Aldi tentent de faire de l'argent avec le Ramadan

Aldi vend pour la première fois des «calendriers du Ramadan» dans ses magasins en Suisse. Alessandro Perrucchi

Migros, Aldi et les autres ont bien compris que le mois du jeûne musulman représente une source de chiffre d'affaires supplémentaire. Résultat: des opérations de promotion et des produits spéciaux.

Benjamin Weinmann / ch media

Plus de «Suisse»

A Noël, ils envahissent les magasins: des calendriers de l'avent de toutes sortes, remplis de petites douceurs, de sachets de thé, voire de sextoys. En revanche, le ramadan – le mois du jeûne musulman – se faisait, lui, jusqu'à présent plus discret dans les rayons.

Le discounter Aldi a récemment exploité la tradition dans son prospectus hebdomadaire. La chaîne allemande a fait de la publicité en Suisse pour un calendrier du ramadan, rempli de pâtisseries et de sucreries et d'une image à colorier. Le service de presse d'Aldi en atteste: il s'agit d'une première. La clientèle peut ainsi célébrer avec de petites surprises quotidiennes ce mois spécial. Il démarre le 28 février cette année et dure jusqu'au 29 mars.

Aldi fait la promotion d'un «calendrier du Ramadan» dans sa brochure hebdomadaire.

De plus, le distributeur élargit son offre de dattes pour répondre à la demande accrue que cette période génère. Il ajoute quatre variétés supplémentaires à l'assortiment 2025 et proposera diverses promotions. La raison: les dattes sont un produit très apprécié pour rompre le jeûne (Iftar). D'une part, c'est ce que le prophète Mahomet aurait fait, avec de l'eau. D'autre part, elles fournissent de nombreux nutriments et de l'énergie grâce à leur teneur élevée en sucre.

Faire des dattes un produit- phare

Migros vendra, elle aussi, un calendrier, comme l'a confirmé Estelle Hain, porte-parole. Avant de mentionner l'assortiment de dattes, disponible toute l'année. Le porte-voix de Coop, Thomas Ditzler, évoque, pour sa part, des actions sur ces mêmes produits ainsi que sur les figues. Les fruits secs de la gamme premium Fine Food rapportent ainsi dix fois plus de superpoints depuis peu. Des réductions sur toutes les dattes suivront dans les prochains jours. En 2024, l'assortiment thématique de certains magasins comportait en outre des articles non alimentaires:

«La demande était toutefois faible, c'est pourquoi nous avons renoncé à réitérer la démarche» Thomas Ditzler

Le Tages-Anzeiger avait décrit, l'an dernier, les produits estampillés «Ramadan» du géant orange: chemins de table, assiettes en carton et lunes dorées à suspendre. Le détaillant avait alors de quoi s'attendre à un succès plus marqué. Car selon les chiffres officiels, environ 430 000 musulmanes et musulmans de plus de 15 ans vivent en Suisse.

Célébration qui divise

En provenance d'Israël ou de Tunisie, Coop propose une large palette de dattes. capture d'écran coop.ch

Les autres détaillants contactés – Denner, Lidl, Volg, Spar – n'ont rien mis en œuvre de particulier pour le mois du jeûne. Denner et Spar renvoient par exemple à des assortiments Monde en rayon toute l'année, par exemple celui des Balkans. Et la porte-parole de Volg, Luana Covre, argumente sur le manque de surface de vente, qui oblige le commerçant à se concentrer «sur les produits essentiels de consommation courante».

Il y a deux ans, il s'était avéré que même de petits gestes à l'occasion de la fête religieuse pouvaient susciter le ressentiment. Sur les médias sociaux, Migros avait alors souhaité «un bon ramadan à tous les pratiquants et à leurs familles». Le texte s'accompagnait d'une image d'un bol de dattes. Le conseiller national UDC Andreas Glarner avait alors appelé au boycott sur Twitter: «Il est temps d'aller faire ses courses ailleurs».

La France ou l'Angleterre ont franchi le pas depuis des années, indique le Tages-Anzeiger. Et dans des villes comme Cologne, Francfort ou Londres, on trouve, par ailleurs, des décorations lumineuses aux motifs islamiques dans les rues pendant le mois de jeûne. Et de nombreux détaillants allemands transmettent leur vœux à la communauté musulmane sur les réseaux.

Ramadan, mode d'emploi Durant le Ramadan, les fidèles musulmans renoncent à la nourriture, aux boissons et à d'autres plaisirs terrestres, comme le tabac ou le sexe. Cette abstinence est observée du lever au coucher du soleil. Le jeûne débute avec le Suhur, le repas pris avant la prière matinale, et se conclut avec l'Iftar, le repas servi après le coucher du soleil. Il est courant d'offrir des dattes et de l'eau à ce moment-là. Le but de ce mois de jeûne est de fortifier l'autodiscipline, la gratitude et le lien spirituel avec Dieu. A l'issue du Ramadan, la célébration de la rupture du jeûne, l'Eid al-Fitr, est organisée. Lors de cette célébration, les fidèles se souhaitent mutuellement «Eid Mubarak».

(Adaptation française: Valentine Zenker)