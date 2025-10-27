Voici à quoi ressemble le rayon chocolats de certaines Migros. Image: Benjamin Weinmann

Migros est frappée par une «pénurie de chocolats»

Le géant orange connaît actuellement une pénurie de douceurs de la marque Lindt. En cause, des négociations commerciales qui s'annoncent tendues.

Benjamin Weinmann / ch media

Pour les amateurs de douceurs, visiter en ce moment une Migros pourrait avoir un goût plutôt amer. Depuis plusieurs jours, de nombreuses tablettes de la marque Lindt ont en effet disparu des rayons chocolat.

Dans une succursale de Zurich-Oerlikon, une étiquette indiquant «En rupture de stock» remplace désormais les célèbres gammes Excellence ou Les Grandes.

La porte-parole de Migros, Prisca Huguenin-dit-Lenoir, confirme nos observations. Elle explique:

«Dans certaines filiales, il peut actuellement y avoir des pénuries de chocolats Lindt, ceci dans toute la Suisse»

Ces problèmes d’approvisionnement seraient liés aux négociations en cours avec le chocolatier.

Une brochette de plaques «Excellence» manque à l'appel. Image: Benjamin Weinmann

Les prix sont probablement en question

La porte-parole refuse de commenter les détails des discussions. Mais dans ce type de négociations, la question se résume le plus souvent au prix.

Or, le cours mondial du cacao a chuté de plus de 17% au cours des douze derniers mois. Il est donc probable que la Migros réclame une baisse des tarifs du chocolatier en conséquence.

Pour pallier l’absence de Lindt, le géant orange affirme proposer des alternatives à sa clientèle, notamment les tablettes de sa marque propre Frey.

Ironie du sort, il y a encore quelques années, le chocolat Lindt n'était pas du tout présent dans les rayons des Migros. Mais en 2021, le distributeur avait décidé d’ajouter cette marque suisse phare à son assortiment, tout comme elle l'avait fait pour Toblerone.

Un conflit également avec Coca

Les dernières négociations avec le géant Coca-Cola avaient déjà conduit à des interruptions de livraison, et des rayons vides dans les Migros. Les bouteilles de Coca sont toutefois de nouveau disponibles.

Interrogée sur la durée des discussions avec Lindt, Prisca Huguenin-dit-Lenoir indique qu’il est encore trop tôt pour donner une échéance. La porte-parole souligne que Migros tient à s’approvisionner en Suisse, et à des conditions équitables. Elle explique:

«Nous voulons garantir à nos clients de ne pas payer trop cher pour un produit de marque»

Lorsque certains fabricants exigent des hausses de prix qu'elle juge injustifiées, Migros privilégie d’abord la voie du dialogue. Prisca Huguenin-dit-Lenoir ajoute:

«Si le fabricant refuse de faire un geste, notre priorité absolue reste d’éviter que ces augmentations se répercutent sur notre clientèle.»

Lindt parle de «dialogue constructif»

Contacté, un porte-parole de Lindt précise que la Fédération des coopératives Migros a entamé des discussions dans le cadre de la réorientation de sa stratégie d’achat, concernant la présence des produits Lindt chez Migros et Denner.

Le groupe dit «regretter profondément» que certains articles ne soient actuellement pas disponibles, et assure que l’objectif est de «rétablir la situation aussi vite que possible». Il se veut diplomate:

«Nous entretenons un dialogue constructif avec la Fédération des coopératives Migros et sommes confiants de parvenir ensemble à une bonne solution.»

Lindt ne donnera pas non plus de détails supplémentaires.

Un autre problème a été résolu par Migros

Parallèlement, Migros peut toutefois rassurer au sujet d'un problème qu'elle a connu à l'interne. Depuis plusieurs mois, divers fromages manquaient dans les rayons réfrigérés en raison de difficultés logistiques au sein de sa filiale industrielle Elsa.

La chaîne d’approvisionnement est désormais stabilisée, précise Prisca Huguenin-dit-Lenoir. «Les rayons des magasins Migros sont à nouveau bien remplis et les problèmes de livraison des produits laitiers ont été résolus avec succès.»

Traduit de l'allemand par Joel Espi