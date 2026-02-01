Le Grand Théâtre ouvre les portes de son patrimoine costumé. Image: Keystone

Vous pouvez vous acheter un costume du Grand Théâtre ce week-end

Près de 15 000 vêtements, accessoires et chaussures issus du patrimoine du Grand Théâtre de Genève seront proposés au public ce week-end, dans une démarche de valorisation «durable et responsable».

Plus de «Suisse»

Le Grand Théâtre à Genève ouvre les portes de son patrimoine costumé. Samedi et dimanche prochain, une partie de son stock sera vendue pour continuer à faire vivre ces pièces de manière «durable et responsable», indique l'établissement.

Au total, 250 portants rassemblant près de 15 000 costumes, accessoires et chaussures pourront être acquis. Objets d'époque côtoieront des pièces intemporelles.

Après une première vente pour les professionnels samedi matin, le public pourra participer samedi après-midi et dimanche, précise l'institution. (tib/ats)