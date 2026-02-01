assez ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Genève

Genève: Costumes du Grand Théâtre en vente ce week-end

Une caméra cachée découverte dans un vestiaire du personnel au Grand théâtre à Genève.
Le Grand Théâtre ouvre les portes de son patrimoine costumé.Image: Keystone

Vous pouvez vous acheter un costume du Grand Théâtre ce week-end

Près de 15 000 vêtements, accessoires et chaussures issus du patrimoine du Grand Théâtre de Genève seront proposés au public ce week-end, dans une démarche de valorisation «durable et responsable».
01.02.2026, 12:0601.02.2026, 12:46

Le Grand Théâtre à Genève ouvre les portes de son patrimoine costumé. Samedi et dimanche prochain, une partie de son stock sera vendue pour continuer à faire vivre ces pièces de manière «durable et responsable», indique l'établissement.

Ces burgers décadents se trouvent en Suisse

Au total, 250 portants rassemblant près de 15 000 costumes, accessoires et chaussures pourront être acquis. Objets d'époque côtoieront des pièces intemporelles.

Après une première vente pour les professionnels samedi matin, le public pourra participer samedi après-midi et dimanche, précise l'institution. (tib/ats)

Le meilleur du Divertissement cette semaine
Harry Styles a surpris tout le monde
Harry Styles a surpris tout le monde
Nicki Minaj a quitté Instagram à cause de Trump
Nicki Minaj a quitté Instagram à cause de Trump
De paria à meilleur ami: comment le jeu vidéo a conquis les familles
De paria à meilleur ami: comment le jeu vidéo a conquis les familles
de Marc Marti
Ces acteurs ont (vraiment) fait l'amour devant la caméra
Ces acteurs ont (vraiment) fait l'amour devant la caméra
Zelda et Link prennent vie
Zelda et Link prennent vie
de Sainath Bovay
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
de Sainath Bovay
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
de Sainath Bovay
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
3
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
de Marine Brunner
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
de Sainath Bovay
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
de fred valet, miami
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
de Sven Papaux
Thèmes
Les manifestations à Minneapolis
1 / 12
Les manifestations à Minneapolis
source: sda / angelina katsanis
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«Vous croyez que je voulais braquer la Coop?» Son croissant lui coûte cher
Malgré des achats pour 175 francs, une jeune humoriste alémanique a oublié de payer un croissant dans un magasin. Résultat, elle a été arrêtée et a écopé d'une amende salée.
Telle est la question que Julia Steiner a posé à ses abonnés sur Instagram. A l’origine de cette publication, une affaire de croissant qui a fait le buzz en Suisse alémanique.
L’article