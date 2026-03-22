bien ensoleillé13°
DE | FR
burger
Suisse
Musique

XOXO. sacré «Demo of the Year» au festival m4music

Quelque 6000 visiteurs ont participé à la 27e édition du festival M4music à Zurich.
Le groupe XOXO., composé de cinq membres, s’est distingué au festival m4music samedi soir à Zurich en gagnant le prix «Demo of the Year», doté de 5000 francs.Keystone

XOXO. sacré «Demo of the Year» au festival m4music

Lors de la 28e édition du festival m4music, le groupe zurichois XOXO. a été sacré «Demo of the Year», remportant aussi le prix «Rock» et une scène au prochain Greenfield Festival.
22.03.2026, 16:2022.03.2026, 16:20

Le groupe zurichois XOXO. a remporté le prix principal «Demo of the Year» lors de la 28e édition du festival m4music du Pour-cent culturel Migros. Avec cette distinction, il se voit également offrir une scène au prochain Greenfield Festival.

Le groupe XOXO., composé de cinq membres, s’est distingué au festival m4music samedi soir à Zurich en gagnant le prix «Demo of the Year», doté de 5000 francs, ainsi que la récompense dans la catégorie «Rock», ont indiqué les organisateurs dans un communiqué dimanche. Veronica Fusaro, qui représente cette année la Suisse au concours Eurovision de la chanson, à Vienne, avait remporté le «Demo of the Year» il y a dix ans.

Humeur
La prog de Paléo ressemble à n'importe quelle autre prog de Paléo

D'autres artistes ont également été récompensés: J.NUNN, de Reppaz (VS), a remporté la catégorie «Pop», Tam Bor, de Lugano (TI), s'est distingué en «Electronic», Kay Yōko, de Genève, a été récompensé en «Lyrics & Beats» et Kolja, de Bienne (BE), a décroché le trophée «Out of Genre». Tous ces prix sont accompagnés de la somme de 3000 francs.

Près de 6500 spectateurs

La 28e édition du festival m4music, qui s'est tenue les 20 et 21 mars, a attiré 6500 visiteurs et environ 1600 professionnels du secteur. Cité dans le communiqué, Philipp Schnyder, fondateur et directeur du festival, a rappelé le rôle de ce rendez-vous:

«Faire découvrir de nouveaux talents et favoriser un réseautage ciblé entre artistes et professionnels de la musique».
Philipp Schnyder

Outre les prix de la Demotape Clinic, les IndieSuisse Awards 2025 ont été remis. Sami Galbi (VD) a été couronné «Album of the Year». Baby Volcano (JU) a décroché le «Song of the Year Award», tandis qu'elie zoé (VD) s'est vu attribuer l'«Impact Award». La directrice de Swiss Music Export, Fabienne Schmuki, a été honorée du «Special Achievement Award».

Amel Bent, Bob Sinclar, Tayc: l'Estivale dévoile sa prog

En plus du festival, la m4music Conference a proposé des tables rondes et des ateliers, explorant des thèmes comme l'intelligence artificielle, le «streaming», l'écriture musicale ou la mobilité internationale. Depuis sa création en 1998, ces initiatives ont contribué à sa renommée.

La 29e édition se tiendra les 19 et 20 mars 2027 à Zurich. Le festival proposera plus de 40 concerts et autres moments d'échange. (tib/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Les locataires suisses gagneraient 4400 francs avec cette solution
Les locataires suisses gagneraient 4400 francs avec cette solution
de samuel bendahan
Télécabine tombée: Une mise à jour facultative n'a pas été faite
Télécabine tombée: Une mise à jour facultative n'a pas été faite
«Les Suisses sont devenus plus agressifs»: le chef des polices se confie
«Les Suisses sont devenus plus agressifs»: le chef des polices se confie
de Othmar von Matt
Manor ferme dans cette capitale romande: «Il n’y a plus de vie»
8
Manor ferme dans cette capitale romande: «Il n’y a plus de vie»
de Antoine Menusier
Thèmes
Les artistes du Festival de la Cité 2021, en images
1 / 9
Les artistes du Festival de la Cité 2021, en images
La 49ème édition du Festival de la Cité aura lieu à Lausanne du 6 au 11 juillet. L'événement veut accueillir un maximum de monde, en proposant plus de 90 projets artistiques et 200 représentations.
source: festival de la cité / festival de la cité
partager sur Facebookpartager sur X
Un homme escalade un des pylône du Kappa FuturFestival à Turin
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Incendie du car postal: ce trajet n'était peut-être pas dû au hasard
Il existe un lien troublant entre le parcours effectué en bus le jour du drame, et l'histoire de vie de l'auteur présumé de l'incendie meurtrier qui a tué six personnes à Chiètres. Sur ce chemin précis, on trouve plusieurs éléments clefs de son passé.
Dans le drame qui lui a coûté la vie, et tué cinq autres personnes qu'il ne connaissait pas, on trouve un élément troublant. Roger K., l'auteur présumé du drame de Chiètres, semble avoir préparé son acte et choisi sa route de manière tout sauf anodine.
L’article