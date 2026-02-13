L'agression a eu lieu entre la place multisports Champréveyres et la rue des Gouttes d’Or, dans le quartier de Monruz. Image: DR

On en sait plus sur l'ado attaqué au couteau à Neuchâtel

Un mineur de 14 ans a fini au Chuv lors d'un incident entre plusieurs jeunes mercredi. Deux agresseurs présumés ont été arrêtés. On fait le point.

Le quartier de Monruz, à Neuchâtel, a été le théâtre d'une violente altercation ce mercredi 11 février. Plusieurs jeunes seraient impliqués et un adolescent de 14 ans a été blessé et hospitalisé au Chuv, à Lausanne. Son pronostic vital n'est toutefois pas engagé.

Si les circonstances restent floues et que le nombre exact de personnes impliquées est encore indéterminé, Arcinfo donne ce jour davantage d'informations sur l'incident.

«La main ensanglantée et en chaussettes»

Le quotidien neuchâtelois s'est entretenu avec deux hommes qui sont venus en aide à la jeune victime. Ils ont vu cette dernière venir se réfugier dans leur commerce après l'agression, survenue entre la place multisports Champréveyres et la rue des Gouttes d’Or, dans le quartier de Monruz.

Les deux collègues disent avoir vu trois agresseurs prendre la fuite en bus. D'autres témoins font état de huit jeunes venus de Fribourg. Quant à l'adolescent, «il avait la main ensanglantée et marchait en chaussettes», raconte l'un des deux hommes à Arcinfo.

Un «impressionnant débarquement policier»

Selon eux, les secours sont arrivés très peu de temps après, comme s'ils étaient «déjà sur place» dans cette zone décrite comme «pas la plus touristique de la région». Ils évoquent également «un impressionnant débarquement policier».

L'agression a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux, relate Arcinfo. Différents protagonistes sont actuellement auditionnés par les enquêteurs.

Selon les premiers éléments, la piste d’une bagarre entre bandes rivales ne serait pas privilégiée. (jzs)