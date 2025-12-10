Un ou deux verres et vous êtes bourré? C'est tout à fait normal, et c'est gérable. Image: Moment RF

Pourquoi est-on plus vite bourré avec le vin chaud? On vous explique

Vous supportez facilement 2-3 chopes de bière, mais dès la deuxième petite tasse de vin chaud, vous rappelez à vos potes à quel point vous les aimez? Alors oui, le breuvage de Noël vous rend saoul très rapidement. On vous explique pourquoi.

Lena Breuer / watson.de

Il est sucré et descend bien dans le gosier. C'est «juste» du vin, mais on dirait que même les personnes qui supportent bien l'alcool ne sont pas à l'abri du phénomène: le vin chaud nous monte plus vite à la tête. Quelles en sont les raisons? watson pose les vraies questions, et y répond.

Le vin chaud saoule-t-il vraiment plus vite?

Le vin chaud nature - donc sans «petite touche» d'alcool fort - contient probablement moins d’alcool que du vin classique. Cela s’explique par le fait que l’alcool commence déjà à s’évaporer avant même d’être bouillant.

Par contre, les commerçants des marchés de Noël peuvent utiliser des recettes avec des degrés variables d’alcool. Si l'on veut être sûr, il faut simplement demander ce que contient le mélange.

Mais même si le vin chaud contient moins d’alcool que le vin classique, il peut rendre soûl plus rapidement.

Du coup, pourquoi est-on plus vite saoul?

Ce qui le distingue le vin chaud des autres pinards, c'est sa température.

On sent l'ivresse lorsque l’alcool pénètre dans le sang, ce qui se produit durant la digestion. Plus vite l’alcool arrive dans l’intestin, plus vite on est saoul. Et c’est le cas avec les boissons chaudes.

Spécialiste de l’alcoolémie à l’Institut de médecine légale de l’université de Mayence, Reinhard Urban,explique dans le magazine allemand Stern:

«Comme notre intestin grêle ne supporte pas bien le froid, les aliments et les boissons froids restent dans l’estomac jusqu’à ce qu’ils atteignent la température du corps. Le vin chaud, en revanche, peut directement passer dans l’intestin et arrive donc un peu plus vite dans le sang.»

En plus, le système digestif travaille particulièrement vite grâce à la chaleur, ce qui accélère encore l’absorption de l’alcool.

On ne se rend pas ivre-mort

Mais l’expert souligne que la différence n’est pas très grande. Il précise qu’elle n’a rien à voir avec l'ivresse qui conduit à la gueule de bois du lendemain:

«L'ivresse vient plutôt de tout ce que l'on ajoute au vin chaud. Ce n’est pas un vin pur, mais un mélange de vin, de sucre, d’épices et parfois d’alcool fort.»

À cela s’ajoute l’effet du sucre, qui masque le goût de l’alcool, ce qui pousse à boire davantage en moins de temps.

Comment éviter de finir déchiré?

Pour être sûr de ne rester que légèrement alcoolisé, le plus simple est bien sûr de boire peu de vin chaud. Et d'éviter aussi de demander d'ajouter de l’alcool fort, dont on ne contrôle pas forcément la dose.

Pour ne pas finir soûl trop vite, il vaut mieux manger quelque chose avant, idéalement quelque chose de gras. Cela reste dans le système digestif et empêche l’alcool de passer immédiatement dans le sang. Et c'est tant mieux, car la nourriture grasse, ce n'est pas ça qui manque sur les marchés de Noël.

Pour finir, il est conseillé de boire lentement et d'attendre un peu entre chaque tasse. Quant aux grand roues et autres manèges, mieux vaut les faire avant de boire du vin chaud. On va pas vous faire un dessin.

Traduit de l'allemand par Anne Castella

