brouillard
DE | FR
burger
Divertissement
Noël

Pourquoi est-on plus vite bourré avec le vin chaud?

Le vin chaud rend ivre plus vite
Un ou deux verres et vous êtes bourré? C'est tout à fait normal, et c'est gérable.Image: Moment RF

Pourquoi est-on plus vite bourré avec le vin chaud? On vous explique

Vous supportez facilement 2-3 chopes de bière, mais dès la deuxième petite tasse de vin chaud, vous rappelez à vos potes à quel point vous les aimez? Alors oui, le breuvage de Noël vous rend saoul très rapidement. On vous explique pourquoi.
10.12.2025, 18:5510.12.2025, 18:55
Lena Breuer / watson.de

Il est sucré et descend bien dans le gosier. C'est «juste» du vin, mais on dirait que même les personnes qui supportent bien l'alcool ne sont pas à l'abri du phénomène: le vin chaud nous monte plus vite à la tête. Quelles en sont les raisons? watson pose les vraies questions, et y répond.

Le vin chaud saoule-t-il vraiment plus vite?

Le vin chaud nature - donc sans «petite touche» d'alcool fort - contient probablement moins d’alcool que du vin classique. Cela s’explique par le fait que l’alcool commence déjà à s’évaporer avant même d’être bouillant.

Pourquoi tout le monde s'arrache cette boisson en automne

Par contre, les commerçants des marchés de Noël peuvent utiliser des recettes avec des degrés variables d’alcool. Si l'on veut être sûr, il faut simplement demander ce que contient le mélange.

Mais même si le vin chaud contient moins d’alcool que le vin classique, il peut rendre soûl plus rapidement.

Du coup, pourquoi est-on plus vite saoul?

Ce qui le distingue le vin chaud des autres pinards, c'est sa température.

L'histoire du vin chaud : du vin romain épicé à la boisson moderne des marchés de Noël

On sent l'ivresse lorsque l’alcool pénètre dans le sang, ce qui se produit durant la digestion. Plus vite l’alcool arrive dans l’intestin, plus vite on est saoul. Et c’est le cas avec les boissons chaudes.

Spécialiste de l’alcoolémie à l’Institut de médecine légale de l’université de Mayence, Reinhard Urban,explique dans le magazine allemand Stern:

«Comme notre intestin grêle ne supporte pas bien le froid, les aliments et les boissons froids restent dans l’estomac jusqu’à ce qu’ils atteignent la température du corps. Le vin chaud, en revanche, peut directement passer dans l’intestin et arrive donc un peu plus vite dans le sang.»
Le litige avec Lindt est réglé: fin de la pénurie chez Migros

En plus, le système digestif travaille particulièrement vite grâce à la chaleur, ce qui accélère encore l’absorption de l’alcool.

On ne se rend pas ivre-mort

Mais l’expert souligne que la différence n’est pas très grande. Il précise qu’elle n’a rien à voir avec l'ivresse qui conduit à la gueule de bois du lendemain:

«L'ivresse vient plutôt de tout ce que l'on ajoute au vin chaud. Ce n’est pas un vin pur, mais un mélange de vin, de sucre, d’épices et parfois d’alcool fort.»

À cela s’ajoute l’effet du sucre, qui masque le goût de l’alcool, ce qui pousse à boire davantage en moins de temps.

Comment éviter de finir déchiré?

Pour être sûr de ne rester que légèrement alcoolisé, le plus simple est bien sûr de boire peu de vin chaud. Et d'éviter aussi de demander d'ajouter de l’alcool fort, dont on ne contrôle pas forcément la dose.

«Un enfer!» Voici le pire marché de Noël au monde

Pour ne pas finir soûl trop vite, il vaut mieux manger quelque chose avant, idéalement quelque chose de gras. Cela reste dans le système digestif et empêche l’alcool de passer immédiatement dans le sang. Et c'est tant mieux, car la nourriture grasse, ce n'est pas ça qui manque sur les marchés de Noël.

Pour finir, il est conseillé de boire lentement et d'attendre un peu entre chaque tasse. Quant aux grand roues et autres manèges, mieux vaut les faire avant de boire du vin chaud. On va pas vous faire un dessin.

Traduit de l'allemand par Anne Castella

Voici les plus belles bûches de Noël 2025

Tiens, pour accompagner votre vin chaud...👇🏼

En Suisse alémanique, la raclette ou ...

1 / 3
En Suisse alémanique, la raclette ou ...
source: shutterstock
partager sur Facebookpartager sur X

On était au 5e Mondial de Fondue

Vidéo: watson
Le meilleur du Divertissement cette semaine
Zelda et Link prennent vie
Zelda et Link prennent vie
de Sainath Bovay
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
de Sainath Bovay
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
de Sainath Bovay
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
3
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
de Marine Brunner
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
de Sainath Bovay
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
de fred valet, miami
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
de Sven Papaux
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ce Lausannois est une révélation rap
A 19 ans, A6el a remporté la révélation de l’année aux Tataki Awards, confirmant l’influence grandissante du média jeune de la RTS sur la scène suisse.
Le rappeur lausannois A6el a été sacré révélation de l’année lors de la 7e édition des Tataki Awards, organisée vendredi soir au studio 4 de la RTS à Genève. À 19 ans, l’artiste s’est imposé face à Ooralise et Gendle.
L’article