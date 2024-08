Quatre Suisses ont évité le pire dans le naufrage de leur bateau viking

Quatre Suisses et un homme originaire des îles Féroé ont pu être sauvés d'un dramatique naufrage. Une Mexicaine de 29 ans n'a pas eu autant de chance. Comment en est-on arrivé là?

Dans la nuit de mardi à mercredi, une réplique d'un bateau viking a chaviré au large de la Norvège. Six personnes âgées de 30 à 60 ans, dont quatre Suisses, trois hommes et une femme, se trouvaient à bord. Ils ont pu être sauvés avec un habitant des îles Féroé lors d'une opération de sauvetage menée dans des conditions météorologiques difficiles. La sixième membre de l'équipage, une chercheuse mexicaine de 29 ans domiciliée aux Etats-Unis, a malheureusement succombé dans la catastrophe, ont annoncé mercredi les garde-côtes norvégiens.

Voici le navire en question quelques jours avant le drame Le Naddodur tient son nom d'un viking norvégien du IXe siècle. Il fut l'un des premiers colons de l'Islande. Vidéo: facebook

Après l'envoi d'un signal de détresse depuis le bateau mardi soir 27 août, une vaste opération de sauvetage et de recherche a été lancée avec plusieurs hélicoptères et navires. Le bateau ouvert et sans moteur se trouvait entre Bergen et Alesund, au large de la côte ouest de la Norvège. Il y avait de forts vents et des vagues d'environ cinq mètres de haut, a déclaré le responsable du sauvetage Jan Rekeland aux médias norvégiens.

Le navire Naddoddur a été construit dans les années 1990 dans le style d’un vieux bateau viking plat. Image: Maurus Fitze/Facebook

Selon les garde-côtes, après un premier signal de détresse, un hélicoptère et un bateau se sont approchés du navire viking - mais ils n'ont pas pu identifier une situation de détresse et l'équipage n'aurait pas donné de signes. Une heure plus tard, un deuxième signal de détresse est émis et l'opération de sauvetage est lancée. Les autorités ont expliqué qu'une enquête devait être menée pour déterminer ce qu'il en était exactement de ces deux signaux.

Finalement, un radeau a été retrouvé avec cinq membres d'équipage en combinaison de survie. Aucune trace du sixième membre d'équipage n'a pu être identifiée dans un premier temps; la jeune femme de 29 ans n'a été retrouvée morte que le matin, à quelques centaines de mètres du lieu de l'accident. Les survivants ont été ramenés à terre et pris en charge.

Célébrer le courage

Le bateau en bois d'une dizaine de mètres de long naviguait depuis quelques jours entre les îles Féroé et Trondheim en Norvège. L'équipage, dirigé par le skipper suisse Andy Fitze, souhaitait ainsi célébrer l'héritage culturel et les arts maritimes des Vikings, mais aussi recueillir des expériences scientifiques, peut-on lire sur le site Internet du projet:

«Nous voulons célébrer ensemble la détermination et l'esprit pionnier des Vikings» Andy Fitze avant le départ, selon les médias féroïens.

Selon le site web, Fitze est un navigateur et un aventurier expérimenté. Il a participé à plus de 20 expéditions en haute mer. Les autres participants à l'équipage étaient également des navigateurs expérimentés. Sur les îles situées au large de l'Atlantique Nord, le projet a fait l'objet d'un débat plus large. Lors d'un événement organisé pour les populations avant le départ, la ministre féroïenne de la culture a prononcé un discours et a souhaité un bon voyage à l'équipage.

Le bateau, appelé Naddoddur, avait été construit dans les années 90 dans le style d'un ancien bateau viking plat, à la manière des îles Féroé, avec deux petits mâts et plusieurs rames. Selon les médias, l'équipe du projet s'était longuement entraînée avec le bateau sur les îles Féroé venteuses avant la traversée vers la Norvège.

«Il n'est pas possible de se protéger dans le bateau», a expliqué à la télévision norvégienne NRK le responsable d'un club nautique norvégien qui devait réceptionner le bateau viking:

«Ils n'avaient qu'une bâche (couverture en tissu imperméable) comme toit»

Malheureusement, les conditions météorologiques ont transformé le voyage en une expérience tragique.

