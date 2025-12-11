Spar Suisse annonce une baisse de son chiffre d'affaires et des résultats dans le rouge. Image: Keystone

Spar chute en Suisse, et c'est en partie à cause de Migros

Le distributeur a de nouveau enregistré des pertes l'année dernière et son chiffre d'affaires a reculé. La société suisse Tannenwald Holding, nouvelle propriétaire, refuse de commenter ces résultats.

Thomas Griesser Kym / ch media

Le 8 septembre 2025, la société d'investissement suisse Tannenwald Holding et son investisseur principal, Peter Weber, a racheté Spar Suisse, basé à Saint-Gall. Le distributeur alimentaire a clos son exercice financier à peine trois semaines plus tard, le 26 septembre.

Ni lui ni Tannenwald Holding ne souhaitent s'exprimer sur les chiffres. La raison invoquée: de par son nouveau propriétaire, un privé, Spar Suisse ne fait plus partie d'une entreprise cotée en bourse.

Les informations fournies par l'ancien détenteur, Spar Afrique du Sud, aident toutefois à mieux comprendre la situation. L'entité sud-africaine est effectivement cotée en bourse. Et donc tenue de rendre des comptes. Spar Suisse ayant appartenu à Spar Afrique du Sud pendant 49 des 52 semaines de l'exercice 2025, l'ancienne filiale helvétique apparaît par conséquent dans ses résultats annuels.

Trois millions de pertes d'exploitation

On constate que Spar Suisse a continué de reculer en 2025, pour repasser dans le rouge. Entre fin septembre 2024 et le 8 septembre 2025, son chiffre d'affaires a baissé de 3%, de 20 millions environ, pour atteindre 667 millions de francs. Et après un bénéfice de 11,8 millions l'année précédente, Spar Suisse affiche une perte de plus de 3 millions dans son résultat d'exploitation.

Lors d'une vidéoconférence, Reeza Isaacs, directeur financier de Spar Afrique du Sud, a cité des raisons très générales pour expliquer cette mauvaise performance: hausse du coût de la vie, tourisme d'achat, baisses de prix de la concurrence, notamment de la Migros, et progression des coûts de main-d'œuvre et d'énergie.

A cela s'ajoutent les conséquences d'une cyberattaque survenue en mars 2025: elle a tiré les volumes vers le bas dans le commerce de gros. En tant que grossiste, Spar Suisse approvisionne environ 360 supermarchés (Spar, Spar Express, Eurospar, Maxi, détaillants indépendants) et 11 magasins TopCC, ce qui lui a coûté 2,5 millions.

«Tendance positive» pour le chiffre d'affaires

Mais le responsable financier ne baisse pas les bras: au cours du second semestre, les ventes auraient affiché «une tendance positive» en Suisse. Spar et les magasins qu'il approvisionne emploient ensemble environ 3100 personnes. Selon le détaillant, sa part de marché, prise en sandwich entre les discounters et les grands distributeurs, ne dépasse pas les 2%.

En septembre, Peter Weber déclarait que «Spar Suisse devait voler de ses propres ailes et dégager une marge raisonnable à long terme». Aujourd'hui, la filiale de Tannenwald Holding se contente de déclarer:

«Nous analysons actuellement des détails essentiels pour définir notre orientation, nos priorités et notre planification»

(Adaptation en français: Valentine Zenker)