Vous êtes tous capables de tenir vos résolutions (et c'est la science qui le dit)

Beaucoup de personnes aimeraient changer un trait de leur personnalité. Une étude de l’Université de Zurich montre que c’est possible et explique même ce qu’il faut faire pour y parvenir.

Stephanie Schnydrig / ch media

«Reste comme tu es!»: voilà ce qu'on lit souvent sur les cartes de vœux. Mais il y a léger problème: deux personnes sur trois ne souhaitent pas rester telles qu’elles sont. Certaines veulent devenir plus organisées, fiables et disciplinées. D’autres souhaitent être moins stressées, ou encore plus sociables, affirmées ou ouvertes aux nouveautés.

Si pendant longtemps, la psychologie a considéré que la personnalité était gravée dans le marbre, presque impossible à changer une fois formée, «cette hypothèse s’est révélée fausse ces dernières années», déclare le psychologue Peter Hähner de l’Université de Zurich. Avec son équipe, il a analysé des dizaines d’études sur ce sujet et résumé les résultats dans la revue spécialisée Communications Psychology.



A la fin de notre vie, nous sommes une tout autre personne

Les chercheurs ont compris que la personnalité est modifiable grâce à une étude parue en 2017, la plus longue étude de suivi sur la personnalité réalisée à ce jour. Des chercheurs en cognition dirigés par Ian Deary, de l’Université d’Edimbourg, se sont appuyés sur des données issues de l’enquête appelée la Scottish Mental Survey de 1947, où des écoliers avaient été interrogés sur leur personnalité. En 2012, ils ont retrouvé autant de ces mêmes participants que possible et les ont invités à participer à une nouvelle étude.

Le constat? Notre personnalité change, surtout durant l’adolescence et le début de l’âge adulte, mais également à un âge plus avancé. En raison de ces changements progressifs, la personnalité peut sembler stable sur de courtes périodes, mais elle se modifie considérablement sur le long terme – au point que les chercheurs considèrent que «psychologiquement parlant», il s’agit presque d’une autre personne.

La possibilité de changer sa personnalité à court terme est également démontrée chez les personnes en psychothérapie, comme l'explique Peter Hähner. Une thérapie peut ainsi transformer le caractère.

Des impacts concrets sur la vie

Progressivement, la recherche a découvert que des interventions simples dans la vie quotidienne peuvent avoir des effets durables. Changer sa personnalité peut, d'ailleurs, améliorer le bien-être et la satisfaction dans la vie. Ce qui n’est pas surprenant, car il est scientifiquement prouvé que la personnalité détermine de nombreux aspects de notre existence.

Par exemple, une faible maîtrise de soi et une irritabilité élevée augmentent le risque de chômage. En revanche, les personnes extraverties, consciencieuses et peu névrosées ont de meilleures chances de décrocher un emploi après un entretien. Les personnes positives trouvent des solutions plus créatives à leurs problèmes, tandis que celles qui sont anxieuses et excessivement sensibles sont plus susceptibles de divorcer.

Mais comment changer sa personnalité? Selon Peter Hähner, le simple souhait ou objectif de vouloir changer sa personnalité ne suffit pas. Il faut agir de manière ciblée.

La pratique, clé du changement

Les collègues de Peter Hähner de l’Université de Zurich ont développé une application pour smartphone qui peut accompagner un changement de personnalité en trois mois. L’application propose des modules de transmission de connaissances, d’activation des ressources, d’autoréflexion et de retour sur les progrès réalisés. Un chatbot communique quotidiennement avec les participants pour les aider à avancer dans la direction souhaitée.

Pour l’instant, l’application est uniquement utilisée à des fins de recherche.

«Malheureusement, à ma connaissance, il n’existe actuellement aucune application équivalente accessible au grand public» Peter Hähner.

Cependant, il existe des principes théoriques permettant de travailler sur sa personnalité sans application sophistiquée. Voici cinq points essentiels, illustrés par l’exemple d’une personne souhaitant devenir plus ouverte et sociable:

Le changement commence par de petites modifications concrètes du comportement quotidien. Par exemple: «Quand j'irai prendre un café, je parlerai quelques minutes avec le serveur». Ensuite, l’objectif peut évoluer: «la prochaine fois, lors de l’apéro de l’entreprise, je rencontrerai au moins une nouvelle personne».

«Quand j'irai prendre un café, je parlerai quelques minutes avec le serveur». Ensuite, l’objectif peut évoluer: «la prochaine fois, lors de l’apéro de l’entreprise, je rencontrerai au moins une nouvelle personne». Des objectifs réalistes et réalisables: changer activement sa personnalité sur une courte période a ses limites. Par exemple, une personne très timide ne donnera probablement pas un spectacle sur scène du jour au lendemain. «Les effets sont généralement faibles à modérés», précise Peter Hähner. Les objectifs doivent aussi être accessibles.

«Si je ne vais qu’une fois tous les six mois en soirée, il sera difficile de pratiquer suffisamment pour qu’un nouveau trait de personnalité s’installe durablement»

La répétition est essentielle. Ce n’est qu’en pratiquant régulièrement qu’un nouveau trait de personnalité peut devenir naturel. «La persévérance est décisive», affirme Peter Hähner. Les personnes naturellement persévérantes ont plus de facilité, car elles ont besoin de moins d’instructions et de retours extérieurs. Les autres doivent être davantage soutenues.

Ce n’est qu’en pratiquant régulièrement qu’un nouveau trait de personnalité peut devenir naturel. «La persévérance est décisive», affirme Peter Hähner. Les personnes naturellement persévérantes ont plus de facilité, car elles ont besoin de moins d’instructions et de retours extérieurs. Les autres doivent être davantage soutenues. Pour maintenir la motivation au-delà du mois de janvier, il est utile de documenter ses progrès dans un journal. Peter Hähner conseille également d’imaginer concrètement les changements qu’une personnalité plus ouverte et sociable apporterait à la vie. Par exemple, penser à un ami extraverti et formuler une phrase motivante.

«Si je suis aussi confiant que Mélissa, j'oserai partager mes idées au prochain meeting, même si elles ne sont pas parfaites»

Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder