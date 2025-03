Des civilistes pour renforcer la protection civile: ça se précise

Il a enquêté sur le scandale Ruag et raconte l'envers du décor

La gauche, le PVL et quelques UDC auraient voulu suspendre l'examen des projets en attendant que le Conseil fédéral présente des mesures pour renforcer les effectifs de l'armée. Le Parlement l'a, à cet effet, chargé de durcir les conditions d'accès au service civil. Il s'agit de faire preuve de bon sens et de ne pas traiter séparément des problématiques qui sont liées, a plaidé Jean-Luc Addor (UDC/VS), en vain.

Ce projet met en oeuvre les conclusions de la première partie du rapport sur l'alimentation de l'armée et de la protection civile. Etant donné que les dispositions relatives aux civilistes risquent de se heurter à une opposition politique, le Conseil fédéral a décidé de diviser le projet en deux afin que les éléments non contestés de la révision ne soient pas retardés ou rejetés en cas de référendum.

Une autre partie du projet, adoptée à l'unanimité, prévoit que les personnes astreintes au service militaire qui n'ont pas accompli d'école de recrues avant la fin de leur 25e année et qui ont été libérées de leurs obligations militaires seront désormais astreintes à la protection civile.

Les civilistes suivront l’instruction de base ordinaire de la PC et pourront aussi participer à des formations supplémentaires ou à des formations de cadre. Ils effectueront des cours de répétition et pourront être convoqués en cas d’événement.

Et de rappeler que l'effectif réel de la protection civile début 2024 était de 60 000 membres alors que l'objectif national fixé il y a une dizaine d'années en prévoyait 72 000. En comptant une moyenne de 4000 nouveaux membres par année, les estimations pour 2030 tablent sur un effectif de 50 000 membres, si aucune mesure n'est prise.

Dans le noir d'une cave, l'ambiance est celle d'une discothèque de village. Les haut-parleurs diffusent tantôt du Abba, tantôt du Gölä, ou encore un tube de Ballermann. Six hommes et quatre femmes sont assis dans l'obscurité autour d'une table, pressant leurs mains sur un plateau et chantant à tue-tête, tel que demandé par celui dont la voix couvre le son des basses. Thomas Frei est chasseur de fantômes autoproclamé. Dans la salle, il lance: