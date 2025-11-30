Nouvelle fraude électorale à Vernier: une expertise mandatée

Une nouvelle fraude toucherait les résultats aux élections du Conseil municipal de Vernier, à Genève. De nombreux bulletins auraient été remplis par les mêmes personnes.

Une nouvelle fois, Vernier semble se démarquer lors des votations. En effet, les résultats des élections du Conseil municipal de Vernier (GE) ne seront pas publiés ce dimanche en raison de nouveaux soupçons d'irrégularités. C'est ce qu'a annoncé la Chancellerie dEtat.

En cause, «plusieurs potentielles irrégularités» qu'a détecté le service des votations et des élections. La Chancellerie écrit:

«Ces suspicions d’irrégularités, corroborées par les contrôles faits par la commission électorale centrale (CEC), mettent en doute la fiabilité des résultats du scrutin.

Aucun résultat ne sera publié avant les conclusions de l’expertise. Dans cette attente, le Conseil d’Etat ne prendra aucune décision de constatation de ce scrutin.»

Ce dimanche 30 novembre, les services compétents ont détecté plus de 200 bulletins «qui pourraient avoir été remplis par de mêmes mains», selon des ordres de grandeur variables (jusqu’à plusieurs dizaines de bulletins de la même main). La Chancellerie précise que toutes les listes de partis sont concernés et que les bulletins suspect représentent tout de m'eme près de 3% des bulletins reçus.

Le Conseil d’Etat a soutenu la proposition qui lui a été soumise par la chancellerie d’Etat de procéder à une expertise en écriture. (hun et ats)