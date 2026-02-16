larges éclaircies
RTS: Les propos de ce journaliste sur un Israélien font le tour du web

epa12745769 Adam Edelman and Menachem Chen of Israel in action during the 2-Man of the Bobsleigh competitions at the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games, in Cortina d&#039;Ampezzo, Italy, 16 Febr ...
Les propos ont été tenus en direct pendant la descente du bobsleigh israélien ce lundi 16 février.Keystone

Les propos de la RTS sur un athlète israélien font polémique

Une séquence des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina fait actuellement le tour des réseaux sociaux. En cause: les propos d’un commentateur sportif de la RTS en direct lors du passage du duo israélien en bobsleigh.
16.02.2026, 21:0016.02.2026, 21:00

Dans cet extrait relayé sur X, Stefan Renna, le journaliste de la RTS, évoque le pilote Adam Edelman et plusieurs prises de position politiques attribuées à l’athlète sur les réseaux sociaux.

«Adam Edelman, première participation aux Jeux olympiques, qui s'autodéfinit 'sioniste jusqu'à la moelle', je le cite, et qui a posté plusieurs messages sur les réseaux sociaux en faveur du génocide à Gaza»
Stefan Renna, journaliste RTS
«Je vous rappelle que 'génocide', c'est le terme employé par la commission d'enquête de l'ONU sur la région. Adam Edelman a notamment dit de l'intervention militaire israélienne qu'elle était, là aussi je cite, 'la guerre la plus moralement juste de l'histoire'»
Stefan Renna, journaliste RTS

Le commentateur sportif interroge notamment la cohérence de sa présence aux Jeux en rappelant que le Comité international olympique avait exclu certains athlètes russes ayant exprimé publiquement un soutien à la guerre en Ukraine, tout en sanctionnant par ailleurs les messages politiques sur les sites de compétition.

Le commentaire, tenu en direct pendant la descente du bobsleigh israélien ce lundi 16 février, met aussi en perspective d’autres polémiques survenues lors de ces Jeux, notamment la disqualification d’un athlète ukrainien pour message politique sur son casque.

Enorme coup dur pour Mathilde Gremaud aux JO

Très vite, la séquence a été partagée sur les réseaux sociaux et suscite de nombreuses réactions en ligne, entre soutien au journaliste et critiques dénonçant un traitement jugé inapproprié lors d’une retransmission sportive.

Adam Edelman, Américano-israélien de 34 ans, conduit l’équipage israélien engagé pour la première fois de son histoire en bobsleigh aux Jeux d’hiver. (max)

