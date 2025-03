Un homme armé sème un vent de panique à Neuchâtel

Il a enquêté sur le scandale Ruag et raconte l'envers du décor

L'homme, âgé d'une quarantaine d'années et habitant le Littoral, s’est montré menaçant envers les ambulanciers qui intervenaient pour lui apporter assistance. L’individu a été rapidement interpellé par les gendarmes et personne n’a été blessé.

Dès lors, une intervention conséquente de police a été déclenchée, par précaution. C'est toutefois à son domicile que gendarmes et ambulanciers sont intervenus, a indiqué lundi la police cantonale.

La police neuchâteloise s'est mobilisée en masse lundi après-midi après avoir été appelée à cause d'un homme au comportement agité portant de manière visible une arme, dans un centre commercial de Neuchâtel.

Après le Conseil des Etats, le National a acté lundi à l'unanimité la première partie de la mise en oeuvre de l'initiative sur la 13e rente AVS. Le financement reste en suspens.

Décembre 2026: c'est la date à partir de laquelle la 13e rente AVS sera versée annuellement. Acceptée il y a un an à plus de 58%, l'initiative de l'Union syndicale suisse doit entrer en vigueur l'année prochaine. Celle-ci coûtera environ 4,2 milliards de francs par an dès l'entrée en vigueur, dont environ 850 millions à charge de la Confédération.